國艦國造快艇熱！軍警海上特勤隊瘋買特戰突擊艇

海軍司令部近日將在南部舉行招商說明會，為海軍陸戰隊特勤中隊建造18艘FRP（Fiber Reinforced Polymer/Plastic）纖維強化塑料材質的特戰作戰突擊艇，每艇同時配備一組能強行登艦的登船工具，執行海上反恐任務。而陸軍「海龍」兩棲偵搜營也建案計畫換裝新一代快艇，目前正在審查作戰需求階段，但規劃提升為鋁合金材質。陸戰隊與陸軍可望都有投入「國艦國造」的空間。

海軍司令部日前公告將耗資4億5430萬元預算，以最有利標方式對國內招標採購突擊艇原型艇與相關裝備。海軍證實，此案是海軍陸戰隊規劃18艘新型突擊艇與特殊登船裝備。

據了解，海陸突擊艇需求為FRP材質，船長9至11公尺之間，船上可搭載10人，乘員皆附設座位，特勤隊員10人以850公斤計算，須加計艇艏38公斤的M2白朗寧式0.50吋重槍管機關槍、艇艉35公斤MK19 MOD3 40榴彈機砲各1挺，6箱彈藥共計約159公斤，在此近噸「滿載」情況下，快艇必須有船速35節的表現。

此外，每艘特種作戰突擊艇配備1組登艦工具組，包含拋繩槍組、快速突擊升降機組、戰術突擊梯組等，提供特勤隊員執行反劫船、滲透突擊、反特攻作戰使用。

國防部長嚴德發月前視導澎湖陸軍海龍部隊時，曾提及陸軍兩棲偵搜營未來新一代快艇，須強化防空與水面打擊火力。據了解，此案正在作需審查階段，海龍現役K85硬殼充氣突擊艇，也計畫在5年內汰除，換裝為鋁合金材質快艇。

海巡署偵防分署官員上午也透露，海巡署特勤隊正在建案，計畫採購3艘特戰突擊艇與登船工具，構型鎖定國內船廠產品。

海巡特勤隊經組織改造，合併洋巡、岸巡特勤隊，目前由偵防分署所轄，隊員約有70餘人，長年配備9艘M6特勤快艇作為海上載具，登船則採軟式繩梯等器材執行任務。

官員表示，海巡署艦隊分署在「籌建海巡艦艇發展計畫」中新造50艘10噸級「沿岸多功能艇」，由國內罡旻公司承造，海上公試時速超過45節，比舊型艇極速高出15節，符合海巡所需。

官員指出，海巡特勤隊現役M6特勤快艇，已服役15年，設計上是用作高速攔截，並不適於海上攻堅登船使用，規劃建案中的特戰突擊艇將鎖定國內生產構型，採用軍用規格，目前正建案計畫採購3艘，每艘配備登船工具。