親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
挺韓罷韓都上街
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
2019年新聞回顧
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

國艦國造快艇熱！軍警海上特勤隊瘋買特戰突擊艇

2019-12-22 11:07聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

海軍司令部近日將在南部舉行招商說明會，為海軍陸戰隊特勤中隊建造18艘FRP（Fiber Reinforced Polymer/Plastic）纖維強化塑料材質的特戰作戰突擊艇，每艇同時配備一組能強行登艦的登船工具，執行海上反恐任務。而陸軍「海龍」兩棲偵搜營也建案計畫換裝新一代快艇，目前正在審查作戰需求階段，但規劃提升為鋁合金材質。陸戰隊與陸軍可望都有投入「國艦國造」的空間。

海軍司令部日前公告將耗資4億5430萬元預算，以最有利標方式對國內招標採購突擊艇原型艇與相關裝備。海軍證實，此案是海軍陸戰隊規劃18艘新型突擊艇與特殊登船裝備。

據了解，海陸突擊艇需求為FRP材質，船長9至11公尺之間，船上可搭載10人，乘員皆附設座位，特勤隊員10人以850公斤計算，須加計艇艏38公斤的M2白朗寧式0.50吋重槍管機關槍、艇艉35公斤MK19 MOD3 40榴彈機砲各1挺，6箱彈藥共計約159公斤，在此近噸「滿載」情況下，快艇必須有船速35節的表現。

此外，每艘特種作戰突擊艇配備1組登艦工具組，包含拋繩槍組、快速突擊升降機組、戰術突擊梯組等，提供特勤隊員執行反劫船、滲透突擊、反特攻作戰使用。

國防部長嚴德發月前視導澎湖陸軍海龍部隊時，曾提及陸軍兩棲偵搜營未來新一代快艇，須強化防空與水面打擊火力。據了解，此案正在作需審查階段，海龍現役K85硬殼充氣突擊艇，也計畫在5年內汰除，換裝為鋁合金材質快艇。

海巡署偵防分署官員上午也透露，海巡署特勤隊正在建案，計畫採購3艘特戰突擊艇與登船工具，構型鎖定國內船廠產品。

海巡特勤隊經組織改造，合併洋巡、岸巡特勤隊，目前由偵防分署所轄，隊員約有70餘人，長年配備9艘M6特勤快艇作為海上載具，登船則採軟式繩梯等器材執行任務。

官員表示，海巡署艦隊分署在「籌建海巡艦艇發展計畫」中新造50艘10噸級「沿岸多功能艇」，由國內罡旻公司承造，海上公試時速超過45節，比舊型艇極速高出15節，符合海巡所需。

官員指出，海巡特勤隊現役M6特勤快艇，已服役15年，設計上是用作高速攔截，並不適於海上攻堅登船使用，規劃建案中的特戰突擊艇將鎖定國內生產構型，採用軍用規格，目前正建案計畫採購3艘，每艘配備登船工具。

國內罡旻企業有限公司生產的KM25快艇有類似產品，並曾外銷新加坡，受到矚目，我國具有生產相關船艇產能。

海軍司令部近日將在南部舉行招商說明會，為海軍陸戰隊特勤中隊建造18艘FRP（Fi...
海軍司令部近日將在南部舉行招商說明會，為海軍陸戰隊特勤中隊建造18艘FRP（Fiber Reinforced Polymer/Plastic）纖維強化塑料材質的特戰作戰突擊艇。圖為國內罡旻（KARMIN）企業生產性能接近的KM25特勤快艇。圖／KARMIN官網
分享

海巡署海軍陸軍

延伸閱讀

「小小海巡」聖誕加碼！為海巡成立20年暖場

火箭克快艇再引新仇舊恨 瑞佛斯談對手妙語如珠

衛少砍火箭生涯新高40分 哈登賽末挺身逆轉快...

NBA／快艇三劍客合砍64分 艾頓復出太陽仍...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

台美建構「合成化戰區作戰研究模式」美欲漲價我不從

2019-12-22 11:41

機動防空飛彈專用 專案食勤車廂讓空軍野外能開伙

2019-12-22 11:17

台美軍售案總金額2,900億元 進入執行階段

2019-12-22 00:54

台海當面戰機比2:1 F-16V可有效牽制共軍航艦

2019-12-21 16:58

川普簽署明年度國防授權法 總統府「誠摯感謝」

2019-12-21 14:38

F-16買氣復甦 洛馬遷移產線帶動就業

2019-12-21 12:48

國軍增購F-16 美專家：有助反制共機繞台

2019-12-21 12:47

F-16C/D戰機丶M1A2T戰車決標公告曝光 2028年完成接裝

2019-12-21 10:25

星光部隊在台傘訓受傷 披露兩國軍事交流正常實施

2019-12-21 10:08

為何台灣飛彈都在這打？恆春暗藏國軍神祕51區…

2019-12-21 08:00

陸軍證實戍守台北的關指部率先接裝30機砲甲車

2019-12-20 21:33

美國務院政軍局助理國務卿推特披露會見李喜明

2019-12-20 17:02

前參謀總長李喜明晤美政軍局官員 談台灣安全防務

2019-12-20 07:00

海軍特種作戰突擊艇分標招商 昨首波公布招標

2019-12-19 14:15
看更多

熱門文章

空拍比一比／挺韓遊行喊破35萬 罷韓方喊達30萬

2019-12-21 15:21

罷韓遊行／Wecare高雄：人潮破30萬 但有人從大樓往下潑水

2019-12-21 14:59

尹立宣讀罷韓遊行宣言 宣布現場已達50萬人

2019-12-21 17:31

選戰觀察／韓流再現 罷韓給韓國瑜再次證明民心的機會

2019-12-22 01:08

王金平曾想和韓國瑜合體 結果卻轉身離開的原因曝光了

2019-12-21 12:48

挺韓遊行／開始出發 主辦單位：超過三十萬人上街頭

2019-12-21 13:50

罷韓遊行／人潮爆滿 罷韓遊行五福一路雙向封閉

2019-12-21 14:00

韓國瑜：當上總統恢復特偵組 法辦不清廉總統院長和部長

2019-12-21 15:32

挺韓陣營喊「20萬人了」 罷韓陣營熱度也滿檔

2019-12-21 13:15

【即時短評】罷韓挺韓拚場 攪動沉悶選情？

2019-12-21 22:55

罷韓遊行／Wecare台灣大遊行 主辦單位估30萬人！

2019-12-21 14:52

罷韓遊行／尹立：挺韓、罷韓遊行目標一致 都希望韓國瑜離開高雄

2019-12-21 13:06

挺韓遊行／戰神羅智強參加挺韓遊行 10公尺走40分鐘

2019-12-21 14:38

挺韓遊行／韓國瑜到場前 挺韓大遊行宣布人數破12萬

2019-12-21 12:40

挺韓遊行／破35萬人 韓國瑜：摔跤過更能苦民所苦

2019-12-21 18:22

挺韓遊行／活動最高潮 韓國瑜上台高唱隱形的翅膀

2019-12-21 15:40

挺韓遊行／挺韓聲勢 今年遊行比去年選前之夜更多3倍

2019-12-21 19:28

挺韓遊行／維安考量 韓國瑜直接到終點站演講

2019-12-21 13:21

罷韓遊行／人潮眾多 主辦單位：遊行延後半小時出發

2019-12-21 13:49

韓國瑜若上任要成立特偵組 他附和蔡政府三大案都沒全貌

2019-12-22 07:38

罷韓遊行／昔weCARE高雄紅色大愛心結尾 今Wecare台灣高懸大鏡球

2019-12-21 18:24

挺韓遊行／國安局「基於安全考量」 遊行韓國瑜不走了！

2019-12-21 13:50

挺韓遊行／大塞車！遊行出發近1小時 隊尾仍在凹子底

2019-12-21 14:04

前國台辦副主任：民進黨若勝選 恐將加速統一進程

2019-12-21 12:38

影／馬英九「撩」女議員20年凍齡美女 少女心大噴發

2019-12-21 21:29

新聞眼／把火箭當沖天炮射 誰能安心？

2019-12-22 00:24

【即時短評】高雄韓戰的虛與實 挺韓、罷韓三球對決

2019-12-21 15:01

綠委：罷韓遊行點燃熱情 助總統選情立委八仙過海

2019-12-21 21:53

罷韓遊行／「罷韓」開走 主辦單位高喊十萬人上街

2019-12-21 14:12

粉鳥部隊現蹤挺韓遊行！Foodpigeon幫波麗士外送治餓

2019-12-21 14:27

罷韓挺韓大遊行 侯明鋒北上參加論壇被郭董揶揄

2019-12-21 17:12

挺韓遊行／參加遊行 台東大學腦麻研究生黃筱智給韓99分

2019-12-21 16:02

新聞眼／罷韓逼出挺韓 割喉戰才要開始

2019-12-21 23:41

失言還是真心話？ 柯文哲：所有政黨都是垃圾

2019-12-22 08:51

韓國瑜：民主是無論喜歡或討厭誰 都有大聲說出來的權利

2019-12-22 01:33

幫李婉鈺掛保證 阿扁：可以比蔡總統大聲說出指導教授

2019-12-21 18:46

閃靈凱道大凱旋 蔡英文：你們票都我的

2019-12-21 21:32

韓國瑜酸罷韓遊行布幕：台灣民主史上最大塊遮羞布

2019-12-22 11:07

孫大千批豐年社變相輔選：這不是國家機器 什麼才是

2019-12-22 08:20

【即時短評】挺韓vs罷韓 藍綠各自的二面刃

2019-12-21 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top