海軍耗資4億5430萬元 招標採購神秘突擊艇與相關裝備

海軍司令部昨（18）日公告將耗資4億5430萬元預算，招標建造突擊艇原型艇與相關裝備。由於此案是首度公開招標，評審委員包括海軍造船發展中心主任邵維揚少將等人與學者團隊，外界原研判是海軍微型飛彈突擊艇原型艇。但海軍司令部今天表示，此案是為特戰部隊所需突擊艇等裝備進行招標採購。

海軍司令部昨日發布招標公告，預計耗資4億5430萬元預算，招標建造突擊艇等裝備，將以「最有利標」方式決標，預計下個月16日、即總統大選投票日後兩天開標，採購評選委員包括海軍造船發展中心主任邵維揚少將等人與學者團隊。

由於海軍司令部曾表示，飛彈突擊艇原型艇完成設計後，109年度首批將生產4艘微型飛彈突擊艇型艇，並在111年前完成作戰測評。這筆標案疑似用以興建微型飛彈突擊艇原型艇。但海軍司令部接受查詢表示，此案並非外界關切的「微型飛彈突擊艇」，而是特戰部隊使用的突擊艇。

海軍自105年就建案採購特種作戰突擊艇與硬殼充氣艇，業已完成招標，總預算達到8億2224萬餘元，計畫採購特種作戰突擊艇18艘與硬殼充氣艇8艘，109年編列預算9499萬餘元，數額與海軍公布這項「突擊艇等兩項」裝備標案完全不同。海軍昨日公告採購突擊艇與相關裝備標案，是第一次招標，預計耗資4億5430萬元預算投入。