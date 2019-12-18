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海軍民國109年形象桌曆 忠實於戰訓本色超威

2019-12-18 14:31聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

海軍司令部今天發布海軍民國109年形象桌曆，12個月份內容多以主戰艦艇、反艦、防空飛彈為主題，在各軍種間同性質文宣品中，堪稱是「戰力」最強的形象宣傳。

海軍司令部表示，以「勤訓衛海」為主題，結合年度漢光演習、戰術總驗收、聯合登陸作戰訓練、敦支航訓、三軍聯合作戰訓練等重大演訓為主軸，規劃「勤訓精練」、「我武維揚」、「灘岸突擊」、「敦睦邦誼」、「聯戰尖兵」、「神鬼奇兵」、「臺海屏障」、「海陸鐵漢」、「精準打擊」、「深海勇士」、「天馬神射」及「濱海護衛」等12個月份子題，呈現海軍官兵戰訓操演紀實畫面。

海軍司令部說，回溯今年10月1日在宜蘭南方澳跨港大橋崩塌事故中，海軍第一時間出動兵力趕赴現場協助救災，海軍水下作業大隊人員潛入水中，進行船體切割，障礙物清除，人員搜救及緊急開關安全航道，進行災難救援，10月份的桌曆主角人物，水械下士魏金平正是執行此次救災任務人員之一；此外今年度「天馬操演」中，擔任射擊手的陸戰隊女士官，進行拖式飛彈實彈射擊操演，精準射擊命中，標靶，在海軍臉書刊載後受到網友稱讚，被封為「飛彈女神」，她就是11月份的主角陸戰九九旅戰車營反甲連曾蕙敏下士。

海軍司令部表示，形象桌曆的拍攝任務是由海軍忠義報社許明忠中校及潘彥廷士官長執行，他們在今（108）年度「美國IPA國際攝影大賽」，分別榮獲1金1銅5優選及1優選佳績；另許明忠也榮膺今（108）年度「法國PX3國際攝影大賽」專業組優選獎等，桌曆特別收納其中系列得獎作品。

海軍司令部今天發布海軍民國109年形象桌曆，12個月份內容多以主戰艦艇、反艦、防...
海軍司令部今天發布海軍民國109年形象桌曆，12個月份內容多以主戰艦艇、反艦、防空飛彈為主題，堪稱各軍種間同性質文宣品中「戰力」最強的形象宣傳。圖/海軍民國109年形象桌曆
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海軍司令部今天發布海軍民國109年形象桌曆，12個月份內容多以主戰艦艇、反艦、防...
海軍司令部今天發布海軍民國109年形象桌曆，12個月份內容多以主戰艦艇、反艦、防空飛彈為主題，堪稱各軍種間同性質文宣品中「戰力」最強的形象宣傳。圖/海軍民國109年形象桌曆
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海軍飛彈漢光演習

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