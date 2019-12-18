海軍民國109年形象桌曆 忠實於戰訓本色超威

海軍司令部今天發布海軍民國109年形象桌曆，12個月份內容多以主戰艦艇、反艦、防空飛彈為主題，在各軍種間同性質文宣品中，堪稱是「戰力」最強的形象宣傳。

海軍司令部表示，以「勤訓衛海」為主題，結合年度漢光演習、戰術總驗收、聯合登陸作戰訓練、敦支航訓、三軍聯合作戰訓練等重大演訓為主軸，規劃「勤訓精練」、「我武維揚」、「灘岸突擊」、「敦睦邦誼」、「聯戰尖兵」、「神鬼奇兵」、「臺海屏障」、「海陸鐵漢」、「精準打擊」、「深海勇士」、「天馬神射」及「濱海護衛」等12個月份子題，呈現海軍官兵戰訓操演紀實畫面。

海軍司令部說，回溯今年10月1日在宜蘭南方澳跨港大橋崩塌事故中，海軍第一時間出動兵力趕赴現場協助救災，海軍水下作業大隊人員潛入水中，進行船體切割，障礙物清除，人員搜救及緊急開關安全航道，進行災難救援，10月份的桌曆主角人物，水械下士魏金平正是執行此次救災任務人員之一；此外今年度「天馬操演」中，擔任射擊手的陸戰隊女士官，進行拖式飛彈實彈射擊操演，精準射擊命中，標靶，在海軍臉書刊載後受到網友稱讚，被封為「飛彈女神」，她就是11月份的主角陸戰九九旅戰車營反甲連曾蕙敏下士。