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【即時短評】政院愈描愈黑 何苦用蹩腳謊話自取其辱？

2019-12-18 01:18聯合報 本報記者程嘉文

行政院長蘇貞昌昨天（17日）出席F-16戰機維修合作意向書簽訂儀式，晚間在臉書發文表示，隨著我國增購66架F-16Ｖ，未來「台灣會成為除了美國外，擁有最多F-16的國家」。

但蘇院長的這番話並不符事實：因為除了美國之外，以色列共採購362架F-16，土耳其270架，埃及240架，都高於我國的216架。中華民國在全世界的F-16排行榜上，只能排到第五。

隨著聯合新聞網的報導（https://udn.com/news/story/11091/4232858），行政院發言人Kolas Yotaka深夜表示，蘇院長上午在現場並沒有提到相關說法，臉書文章是根據部會提供資料所撰述，「小編少寫了V型」，也就是說，「台灣未來將會成為除了美國之外，擁有最多F-16V戰機的國家」，經媒體提醒，已經補上V字。

如此一改，就符合實情了嗎？遺憾的是，不但還是不對，甚至可說更錯。

「F-16V」不是美軍的正式編號，而是洛克希德馬丁公司推出的F-16改良計畫，目標群是許多買不起或買不到F-35等第五代戰機的國家，如果將F-16換裝第五代戰機使用的AESA（主動電子掃描陣列）雷達，讓其性能達到「四代半」水平，這種「超級F-16」的戰力就不至於落伍。F-16V可由現有F-16換裝雷達與相關航電，也可以在生產線上新造。如果是新造的飛機，正式名稱為F-16C/D Block 70/72：C是單座機、D是雙座機，Block70與72，代表使用不同廠牌的引擎。

歐巴馬政府2011年宣布總金額高達新台幣1100億元的對台軍售，由洛克希德馬丁替我國的F-16A/B進行改良。當時美軍也計畫替自身的F-16機隊升級，因此提出戰鬥航電性能提升（CAPES）計畫，最後由洛馬的F-16V方案勝出。換言之，我國的F-16改良，將與美軍的F-16改良規格相同。

但是隨著計畫進行，五角大廈發現，由於預算吃緊，不可能同時負擔新購F-35與改良F-16，便於2014年初取消CAPES計畫，放棄對F-16性能提升。換言之，美國空軍雖然仍擁有全球最多的F-16機隊，但根本沒有F-16V。

至於排名二、三、四的F-16使用國，目前也都還沒有改良計畫。就以色列自身的航電產業水準，若要改良F-16，可以自行推出方案，不會選用洛馬的F-16V。至於土耳其，近年來與美國及以色列交惡，原本的F-35訂單極可能被美方取消，就算想升級F-16，美方與以色列也不會點頭。

換言之，如果討論的是「F-16V」而非「F-16」的數量，那麼我國就不僅是全球第二，而是全球第一！試想，如果蘇院長、谷辣斯發言人、或是政院的臉書小編，知道台灣居然是全世界最多「超級F-16」的國家，難道會不大聲強調？怎麼可能把冠軍自貶為亞軍？

因此不難推論，幕僚先前誤把台灣當成「全球第二大F-16使用國」。被媒體發現之後，卻又不願意承認錯誤，堅持只是少寫了V字，於是把句子變成「全球第二大F-16V使用國」。

殊不知錯得更離譜！更暴露了撰稿者對相關資訊一無所知，只是囫圇吞棗地抄網路資料；出了錯只想文過飾非，結果卻進一步出醜賣乖。

發生這種愈描愈黑的烏龍，向來治軍嚴厲，常對犯錯部屬不假辭色的蘇院長，是否又要大發雷霆教訓人了呢？或是說，有沒有那麼一點可能，就是因為蘇院長太嚴厲、太愛罵人，使得下屬不敢在面前坦言真相，一旦發生狀況，只想急著用「筆誤」之類小理由搪塞脫身，結果更不能夠自圓其說？丟臉丟得更大？

身為中華民國最高行政首長，蘇揆在「衝衝」之餘，或許也該對自己的領導風格多「想想」？

行政院長蘇貞昌。圖/報系資料照
行政院長蘇貞昌。圖/報系資料照
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F-16戰機以色列

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