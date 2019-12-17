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【即時短評】我國將成F-16全球第二大戶？蘇揆爆料還是搞烏龍？

2019-12-17 21:24聯合報 記者程嘉文

行政院長蘇貞昌今天南下台中漢翔航空工業公司，到場見證漢翔與美國洛克希德馬丁公司簽訂策略合作書的典禮。晚間他在臉書表示，感謝立院於上月22日通過特別預算，向美國採購66架F-16戰機。「我國將會擁有超過200架F-16戰機，將來，台灣會成為除了美國外，擁有最多F-16的國家。」

不過，我國是否真是美軍之外，全球最大的F-16使用國？

到去年6月，F-16共生產4604架，全球共有28國家使用。其中義大利為了遞補F-104S戰機退役與颱風戰機服役之間的缺口，曾經向美方租用34架，如今都已經退租歸還，是唯一已經除役的使用國，其他27國的F-16都還在使用中。

美國於1992年宣布售台150架F-16A/B，2019年宣布售台66架F-16C/D blk70（俗稱F-16V），總計引進架數是216架。這個數字是否美國之外最大？答案是否定的，有三個國家的F-16數量，都高於216架。

以色列是F-16第二大使用國，總採購數量高達362架，最早於1979年就開始交機。隨著引進F-35A，F-16A/B（引進75架）於2016年底全部退役，目前仍有F-16C/D，以及裝用自製航電系統的F-16I。

第三大使用國是土耳其，一共採購270架，都由洛馬授權給土耳其航太公司（ Turkish Aerospace Industries，TAI）生產。第四大國是埃及，共採購240架，最後一架於2015年交機。

因此，我國採購216架F-16，目前在全球排名第五，如果要達到全球亞軍，還得再買146架。

空軍才正要進行採購66架F-16的「鳳翔」專案，將要部署在台東志航基地的第七戰鬥機聯隊，目前暫時沒有再引進戰機的計畫。不過位於新竹基地的第二戰鬥機聯隊，目前使用法國製幻象2000-5戰鬥機，不僅操作成本昂貴，而且受限於政治與價格因素，法國始終不願協助進行性能提升計畫。由於幻象機隊到2022年就屆滿25年，如果屆時仍無法進行性能提升，空軍就可能逐步降低服役的數量。但是新竹是目前北部唯一的戰鬥機基地，也是距離大陸最近的基地，戰略位置重要，屆時勢必要引進其他新式機種補充。對我方來說，能夠垂直起降與雷達匿蹤功能的F-35B戰機當然是首選，但若美方始終不願出售，我方因而再度增購性能屬於「四代半」（F-35屬第五代）的F-16V，也不失為可能的選擇。

蘇貞昌出席漢翔與駱馬簽訂合作意向書典禮。圖/漢翔提供
蘇貞昌出席漢翔與駱馬簽訂合作意向書典禮。圖/漢翔提供
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行政院長蘇貞昌表示，增購66架F-16之後，台灣將成為美國之外最大的F-16使用...
行政院長蘇貞昌表示，增購66架F-16之後，台灣將成為美國之外最大的F-16使用國，但這番話並不符合實情。圖/翻攝蘇貞昌臉書
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