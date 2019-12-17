【即時短評】我國將成F-16全球第二大戶？蘇揆爆料還是搞烏龍？

行政院長蘇貞昌今天南下台中漢翔航空工業公司，到場見證漢翔與美國洛克希德馬丁公司簽訂策略合作書的典禮。晚間他在臉書表示，感謝立院於上月22日通過特別預算，向美國採購66架F-16戰機。「我國將會擁有超過200架F-16戰機，將來，台灣會成為除了美國外，擁有最多F-16的國家。」

不過，我國是否真是美軍之外，全球最大的F-16使用國？

到去年6月，F-16共生產4604架，全球共有28國家使用。其中義大利為了遞補F-104S戰機退役與颱風戰機服役之間的缺口，曾經向美方租用34架，如今都已經退租歸還，是唯一已經除役的使用國，其他27國的F-16都還在使用中。

美國於1992年宣布售台150架F-16A/B，2019年宣布售台66架F-16C/D blk70（俗稱F-16V），總計引進架數是216架。這個數字是否美國之外最大？答案是否定的，有三個國家的F-16數量，都高於216架。

以色列是F-16第二大使用國，總採購數量高達362架，最早於1979年就開始交機。隨著引進F-35A，F-16A/B（引進75架）於2016年底全部退役，目前仍有F-16C/D，以及裝用自製航電系統的F-16I。

第三大使用國是土耳其，一共採購270架，都由洛馬授權給土耳其航太公司（ Turkish Aerospace Industries，TAI）生產。第四大國是埃及，共採購240架，最後一架於2015年交機。

因此，我國採購216架F-16，目前在全球排名第五，如果要達到全球亞軍，還得再買146架。