蔡政府軍事投資被指落後馬政府 國防部出文打筆仗

國防部今(17)日表示，國軍106年起陸續完成多項重大建案，包括潛艦及主戰艦艇等國艦國造、高教機國造、陸軍M1A2T戰車、新式反裝甲飛彈、野戰防空系統等，軍投預算將於未來呈現再成長趨勢，若加計F-16V(BLK70)新式戰機特別預算，其成長幅度將更為顯著。圖／翻攝自美國國防部網站 分享 facebook

前立法院外交及國防委員會召委林郁方披露蔡政府宣稱重視國防，其實軍事投資比過去馬政府倒退。國防部今天回應表示，此節是因104、105年為愛國者三型等主要武器裝備付款高峰期，而政府106年起陸續完成包括潛艦、主戰艦艇等國艦國造等多項重大建案，軍事投資成長幅度顯著。

國民黨智庫「國家政策基金會」外交國防組召集人的前立委林郁方，昨以歷年國防預算數字為例表示，蔡政府任內增加的國防預算，主要是因應募兵制上路，不得不增加的「人員維持」成本，至於購買武器裝備的「軍事投資」項目，以及油料、零件、訓練等「作業維持」項目，反而比馬政府後期倒退。

林郁方說，國防開支的三大部分是人員維持、軍事投資、作業維持。以軍事投資項目而言，104年度與105年度（蔡政府第一年，預算基本在馬政府下任前編列）的國防預算中，軍事投資分別為977、983億元；蔡政府正式接手後，106至109年度的軍事投資，分別是880、858、951、960億元，反而變低。

林郁方過去曾長期擔任立法院外交及國防委員會召委，對國防預算編列知之甚詳。國防部今(17)日發出新聞稿回應表示，軍事投資預算額度隨主要武器裝備更新及付款期程，形成週期性的高低循環。104、105年為愛國者三型等主要武器裝備付款高峰期，另自106年起陸續完成多項重大建案，包括潛艦及主戰艦艇等國艦國造、高教機國造、陸軍M1A2T戰車、新式反裝甲飛彈、野戰防空系統等，軍投預算將於未來呈現再成長趨勢，若加計F-16V(BLK70)新式戰機特別預算，其成長幅度將更為顯著。

國防部說，作業維持費是滿足各項武器裝備保修、戰演訓遂行及施政運作等任務所需，105年編列773億元，至108年為942億元，均逐年成長，可確保國軍戰力有效維持；另人員維持費則依各年度人力成長實需編列，108年由於國軍招募及留營狀況良好，加速人力成長，超越年度預期員額，使官兵法定薪資需求增加，國防部報請行政院動支預備金，以滿足人員維持費所需。