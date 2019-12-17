F-16構改23棚廠首曝光 網：帥過捍衛戰士第二波預告

漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書簽署典禮，今天在漢翔公司沙鹿廠舉行，漢翔首度公布過去始終保密的沙鹿廠區23棚廠畫面，台美合作空軍「鳳展專案」F-16A/B戰機性能提升生產線全貌首度曝光。影片曝光後網友一片好評，在網路上點閱炸翻，有網友形容比近日發表的Top Gun第二集新一波預告片更熱烈。

我國空軍144架F-16A/B戰機，現正以「鳳展計畫」為名，執行性能升構改工程，並將向美國採購66架F-16C/D戰機，我國F-16戰機合計達到210架，成為亞太國家當中擁有F-16戰機數量最多的國家，鑑於亞太F-16戰機維修商機市場龐大，漢翔與洛馬宣示推動策略聯盟合作。

沙鹿廠區23棚廠是漢翔興建專為F-16戰機執行構改的廠房，分為A、B棚，戰機也在當地執試飛，過去始終有軍事迷守候拍攝，廠方有警力巡邏，傳常以保密為由「偵追」拍攝者，甚至曾有軍迷被送警局「警告」的案例。漢翔上午公布的影片，是棚廠內部首度曝光。漢翔總經理馬萬鈞說，上午原本有構改完成的戰機要升空測試，因簽署儀式延後。

漢翔公司上午在典禮中發布2019年12月10日清晨在沙鹿廠區23棚廠拍攝F-16戰機構改生產線實況，首度詳細公布F-16構改與驗證機測試過程，畫面中透過B廠第三班APG維修班執行功能測試，詳細描述戰機構改部件細節，從APG雷達到發動機安裝，而至洛馬首席試飛官執行首架驗證機全機力測試等，戰機構改過程首度全面解密。