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在台成立F-16戰機亞太維修中心？馬萬鈞：先別好高騖遠

2019-12-17 12:21聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

漢翔與洛馬公司上午在台中沙鹿廠區簽署策略聯盟合作協議書，希望推動F-16戰機維修在地化。針對立法院在審查F-16戰機購機特别預算條例時通過附帶決議，希望透過工業合作計劃增加國內産製項目同時建立相關能量，並要求建立「F-16亞洲維修中心」，漢翔總經理經馬萬鈞在儀式結束後表示，「我們先不要好高騖遠」，而應是先讓中華民國空軍的F-16戰機都能得到適當維修。

漢翔上午在簽約儀式中，公布始終保密的沙鹿廠區23棚廠畫面，台美合作空軍「鳳展專案」F-16A/B戰機性能提升生產線全貌首度曝光。但F-16戰機構改進度明顯落後，漢翔董事長胡開宏致詞時表示，空軍F-16A/B戰機構改工程已「逐步」邁向「正軌」。馬萬鈞會後受訪則說，先前因人力不足因素造成延遲，但漢翔公司今年第一季已派遣800人在線上工作，經與空軍共同努力已逐漸上軌道，現已穩定交機。

馬萬鈞表示，F-16戰機構改進度，若按照當年2015年當簽約進度當然是落後，但經與洛馬修訂合約，目前按進度正常交機，而原先和洛馬簽定在2023年完成所有F-16機隊構改任務完成時間不會改變。

至於立法院要求在台成立「F-16亞洲維修中心」，要維修各國F-16戰機，馬萬鈞兩度坦言：「我們先不要好高騖遠」，而應是先讓中華民國空軍的F-16都能得到適當維修，因為未來我國200多架F-16機隊是一個非常龐大的機隊，後勤必須有突破性作法，所以漢翔才提出維修中心概念，這是全新概念，已獲國防部與經濟部支持，現正規劃中，有完整腹案，也有時間表。

他強調，馬萬鈞說，維修中心先不要好高騖遠，先談讓台灣未來超過200架龐大的F-16機隊，先將這部分作好。

針對立法院在審查F-16戰機購機特别預算條例時通過附帶決議，希望透過工業合作計劃...
針對立法院在審查F-16戰機購機特别預算條例時通過附帶決議，希望透過工業合作計劃增加國內産製項目同時建立相關能量，並要求建立「F-16亞洲維修中心」，漢翔總經理經馬萬鈞在儀式結束後表示，「我們先不要好高騖遠」，而應是先讓中華民國空軍的F-16戰機都能得到適當維修。記者洪哲政/攝影
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F-16戰機空軍

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