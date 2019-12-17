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漢翔與洛馬簽署策略聯盟 解密F-16構改線

2019-12-17 10:39聯合報 記者洪哲政／即時報導

「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮，今天在漢翔公司沙鹿廠舉行，行政院長蘇貞昌到場見證。漢翔首度公布始終保密的沙鹿廠區23棚廠畫面，台美合作空軍「鳳展專案」F-16A/B戰機性能提升生產線全貌首度曝光。

簽約儀式現場兩側布置十幀巨幅蔡英文總統視導F-16構改生產線照片，對照當下大選關鍵時期，「助攻」意味十足。

漢翔發的新聞稿表示，蔡英文總統在今年8月在參訪漢翔公司時，洛克希德馬丁公司的駐廠經理曾向總統表達：「漢翔的團隊是世界最優秀的團隊之一」，此實為國家航空科技及航空產業界的光榮。

漢翔公司董事長胡開宏上午表示，過去廿餘年來，F-16戰機一直肩負台灣領域空防重責，此次和洛馬簽署策略聯盟合作協議是一大突破，希望在政府國防自主政策指導下，將戰機產製及維修在地化。

胡開宏表示，目前漢翔有超過800名由洛馬認證合格的專技人員從事F-16戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零組件及線束，並獲得洛馬公司50多份能力證書，漢翔公司已成為洛馬在台最緊密的專業合作夥伴。

漢翔表示，立法院在審查購機特别預算條例時通過附帶決議，希望透過工業合作計劃增加國內産製項目同時建立相關能量，要求建立F-16亞洲維修中心。漢翔將透過洛馬協助積極爭取零件產製、技術轉移，最終希望盡速成立F-16整體維修中心，成為空軍F-16機隊維保的堅強後盾。

漢翔今天也透過視訊，公布2019年12月10日清晨在沙鹿廠區23棚廠拍攝F-16戰機構改生產線實況與驗證機測試過程。畫面中透過B廠第三班APG維修班執行功能測試，詳細描述生產線工班運作、構改部件細節，從APG雷達到發動機安裝，而至洛馬首席試飛官執行首架驗證機全機力測試等，F-16戰機在台構改過程首度全面解密。

「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮，今天在漢翔公司沙鹿廠舉行。記者洪哲...
「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮，今天在漢翔公司沙鹿廠舉行。記者洪哲政／攝影
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漢翔上午在沙鹿廠區舉行簽約儀式，現場兩側布置十幀巨幅蔡英文總統視導F-16構改生...
漢翔上午在沙鹿廠區舉行簽約儀式，現場兩側布置十幀巨幅蔡英文總統視導F-16構改生產線照片，對照當下大選關鍵時期，「助攻」意味十足。記者洪哲政/攝影
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「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮，今天在漢翔公司沙鹿廠舉行，行政院長...
「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮，今天在漢翔公司沙鹿廠舉行，行政院長蘇貞昌到場見證，接受媒體訪問。記者洪哲政/攝影
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F-16戰機空軍

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