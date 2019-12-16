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林郁方：蔡政府宣稱重視國防 其實軍事投資比馬還少

2019-12-16 23:30聯合報 記者程嘉文／即時報導

蔡總統上任以來，多次強調強化國防的決心，軍方也很「配合」每年強調國防預算增加，近日選戰方殷，政府更不斷釋出各類國防建設的成績。不過擔任國民黨智庫「國家政策基金會」外交國防組召集人的前立委林郁方，卻以歷年國防預算數字為例，表示蔡政府任內增加的國防預算，主要是因應募兵制上路，不得不增加的「人員維持」成本，至於購買武器裝備的「軍事投資」項目，以及油料、零件、訓練等「作業維持」項目，反而比馬政府後期還倒退。

林郁方說，國防開支的三大部分是人員維持、軍事投資、作業維持。以軍事投資項目而言，104年度與105年度（蔡政府第一年，預算基本在馬政府下任前編列）的國防預算中，軍事投資分別為977、983億元；蔡政府正式接手後，106至109年度的軍事投資，分別是880、858、951、960億元，反而變低。

另外，立院去年審查今年（108）的國防預算時，國防部就宣稱，作業維持與軍事投資的比重上升，人員維持費比重下降，年底卻發生薪資預算用盡、必須動用預備金的狀況，顯示一開始就為了美化數字，刻意少編人員維持費，結果不敷所需。然而儘管如此，108年度的作業維持費加上軍事投資，一共是1846億元，相較於97年（馬政府第一年，預算為扁政府初編）的2028億元，反而少了182億元，這代表蔡政府反覆強調的「重視國防」，其實說的遠比做的多。

他也表示，目前蔡政府自詡的自製潛艦與其他國艦國造項目，都是馬政府時期就已經開始規劃。而馬政府更數度運用國防武力，來支援主權維護與外交談判，立如菲律賓射殺台灣漁民的廣大興號漁船事件，或是釣魚台、沖之鳥礁水域的聯合號、東聖吉16號漁船事件，我方都以海軍作為海巡的後盾，在強力膠射之下，促成我方利權的維護。另外，對於身陷大陸的我方情報員朱恭訓、徐章國，扁政府時代束手無策，馬政府經過持續的溝通與談判，終於讓二人獲釋返台。

立委林郁方指出，國防預算數字乍看不斷上升，其實幾乎都用於募兵制帶來的人事成本。圖...
立委林郁方指出，國防預算數字乍看不斷上升，其實幾乎都用於募兵制帶來的人事成本。圖/國防部檔案照
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國防預算林郁方漁民

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