林郁方：蔡政府宣稱重視國防 其實軍事投資比馬還少

蔡總統上任以來，多次強調強化國防的決心，軍方也很「配合」每年強調國防預算增加，近日選戰方殷，政府更不斷釋出各類國防建設的成績。不過擔任國民黨智庫「國家政策基金會」外交國防組召集人的前立委林郁方，卻以歷年國防預算數字為例，表示蔡政府任內增加的國防預算，主要是因應募兵制上路，不得不增加的「人員維持」成本，至於購買武器裝備的「軍事投資」項目，以及油料、零件、訓練等「作業維持」項目，反而比馬政府後期還倒退。

林郁方說，國防開支的三大部分是人員維持、軍事投資、作業維持。以軍事投資項目而言，104年度與105年度（蔡政府第一年，預算基本在馬政府下任前編列）的國防預算中，軍事投資分別為977、983億元；蔡政府正式接手後，106至109年度的軍事投資，分別是880、858、951、960億元，反而變低。

另外，立院去年審查今年（108）的國防預算時，國防部就宣稱，作業維持與軍事投資的比重上升，人員維持費比重下降，年底卻發生薪資預算用盡、必須動用預備金的狀況，顯示一開始就為了美化數字，刻意少編人員維持費，結果不敷所需。然而儘管如此，108年度的作業維持費加上軍事投資，一共是1846億元，相較於97年（馬政府第一年，預算為扁政府初編）的2028億元，反而少了182億元，這代表蔡政府反覆強調的「重視國防」，其實說的遠比做的多。