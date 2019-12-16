高華柱：若恢復徵兵 役期回到兩年才有足夠戰力

高華柱。聯合報系資料照／記者程嘉文攝影 分享 facebook 民國100年底，立院修改兵役法，將義務役期降為只需四個月，訓練結束就退伍，一般常備部隊都由志願役人員組成。然而國軍部隊至今編現比達到九成，志願役官兵的薪資又使國防預算中的人員維持費比例攀高，甚至必須動用預備金才能支付。因此又出現恢復徵兵的呼聲，甚至其中不乏來自獨派陣營。

對此，當初馬政府「拍板」轉向募兵制的國防部長、後來官至國安會秘書長的高華柱，在馬英九基金會的新書《哪來的芒果乾？》中表示，自己曾在多個場合遇到獨派大老，提議應該恢復徵兵。但他回答，陳總統任內將義務役期由兩年降為十個月，就已經讓義務役官兵的戰力不足；如果真要讓義務役有足夠戰力，必須將役期恢復到扁政府之前的兩年，甚至要考慮效法以色列，讓女性也服兵役。對方聽了他的話，頓時就啞口無言。

高華柱說，國家安全應該建構在國防、外交、兩岸的鐵三角關係上，如今情況卻是少了外交與兩岸方面的防線，必須靠國防獨撐大局，壓力非常沉重。

他表示，在國防壓力增大下，目前政府過度強調國軍的有形戰力，對無形戰力缺乏重視。另外更重要的是，建軍政策是否正確？如果建軍與備戰的方向是錯誤的，將可能陷國家於極大的危險。當年滿清政府相信義和團可以對抗洋人侵略，波蘭在1939年輕信英法的保證，又還以騎兵對抗敵人的戰車，都是最明顯的失敗例子。