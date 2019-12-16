漢翔全方位解密F-16構改線細節 明與洛馬簽署合作協議

漢翔公司今首度公布F-16A/B戰機構改生產線，從工班運作到各部件組合測試，由洛馬首席試飛員升空測試等畫面，全方位解密F-16在台的構改線。圖擷自F-16構改升級FineCut細剪版 分享 facebook 執行F-16戰機性能提升的漢翔公司明天將與F-16原廠洛克希德馬丁公司簽署策略聯盟合作協議書，對外宣示共同推動促成台灣成為F-16戰機亞太維修中心。漢翔公司今也首度公布F-16A/B戰機構改生產線，從工班運作到各部件組合測試，由洛馬首席試飛員升空測試等畫面，全方位解密F-16在台的構改線。

我國空軍144架F-16A/B戰機，現正以「鳳展計畫」為名，執行性能升為F-16V構改工程，並將向美國採購66架F-16V戰機，我國F-16戰機合計達到210架，成為亞太國家當中擁有F-16戰機數量最多的國家，鑑於亞太F-16戰機維修商機市場龐大，漢翔與洛馬宣示推動策略聯盟合作。目前正是大選關鍵時期，漢翔明天舉行的記者會，有濃濃「助攻」味，凸顯蔡政府國機國造政見獲得落實。

漢翔公司表示，漢翔與美國洛馬公司團隊進行F-16構改這項「不可能的任務」，同時呼應政府推動維修在地化。漢翔明（16日）將在漢翔公司沙鹿廠區與洛馬公司共同簽署策略聯盟合作協議書，期能藉由與國際航太指標公司策略聯盟，帶動國家產業升級與經濟發展。現場除將邀請行政院長蘇貞昌到場見證並發表重要談話之外，洛馬公司高層代表丶洛馬公司首席試飛員以及經濟部丶國防部及空軍官員，都將與會列席。

漢翔公司日前也罕見對內發布2019年12月10日清晨在沙鹿廠區23棚廠拍攝F-16戰機構改生產線實況，首度詳細公布F-16構改與驗證機測試過程，畫面中透過B廠第三班APG維修班執行功能測試，詳細描述構改部件細節，從APG雷達到發動機安裝，而至洛馬首席試飛官執行首架驗證機全機力測試等，戰機構改過程首度全面解密。

影片強調，2015年漢翔與洛馬成為夥伴關係，執行F-16戰機構改任務，漢翔雖擁有豐富軍機設計製造經驗，但未曾接觸過F-16，F-16有20萬個零件，線束串起來有幾十公里長，構改升級我國F-16A/B Block20並非易事，影片呈現漢翔團隊如何接受挑戰？策略是什麼？如何完成任務等。

國防部長嚴德發月前曾在立法院允諾，我國將是第一個和洛馬合作升級F-16V戰機的國家，構改工程2023年會如期如質完成，盼我國未來能成為亞太最大的F-16戰機維修中心，國防部樂於配合立院附帶決議所提的工業合作，現已有17項工業合作和美方商談中。

但漢翔執行的F-16A/B性能提升「鳳展」專案，目前進度處於嚴重落後中，原本108年計畫完成24架飛機，由於先前的延遲，已經將目標下修為20架。嚴德發在立院曾坦承人力不足，漢翔已經對F-16構改計畫增補200人。空軍司令部也因應F-16型戰機構改執行，空軍已調整主力戰機部隊任務賦予，並配合各式防空部隊輪值，可有效維護空防戰力，仍希望在民國112年完成全部機隊改良的目標。而配合F-16進廠導製妥善率暫時下降，空軍也調整各型戰機的任務分配，不至於影響整體空防。 漢翔公司今首度公布F-16A/B戰機構改生產線，從工班運作到各部件組合測試，由洛馬首席試飛員升空測試等畫面，全方位解密F-16在台的構改線。圖擷自F-16構改升級FineCut細剪版 分享 facebook 漢翔公司今首度公布F-16A/B戰機構改生產線，從工班運作到各部件組合測試，由洛馬首席試飛員升空測試等畫面，全方位解密F-16在台的構改線。圖擷自F-16構改升級FineCut細剪版 分享 facebook 漢翔公司今首度公布F-16A/B戰機構改生產線，從工班運作到各部件組合測試，由洛馬首席試飛員升空測試等畫面，全方位解密F-16在台的構改線。圖擷自F-16構改升級FineCut細剪版 分享 facebook