國民黨：高銀護航慶富變更投審時間 擔保17億4天就核准

國民黨上午舉行「慶富案超貸追追追」記者會，不分區立委候選人吳怡玎（左起）、高雄市議員陳美雅、陳麗娜、文傳會副發言人黃心華出席，出身高雄的二位市議員分別質疑慶富案土地和資金的取得有人護航。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 慶富集團承造國防部獵雷艦，向銀行超貸，高雄銀行也受到損害。國民黨質疑高雄銀行不符正常程序，4天內核撥新台幣17億元履約保證函，才衍生後來的205億元聯貸損失。質疑質疑慶富案土地和資金的取得有人護航，要求立院重啟調查。

國民黨上午舉行「慶富案超貸追追追」記者會，不分區立委候選人吳怡玎、高雄市議員陳美雅、陳麗娜、文傳會副發言人黃心華出席，黃心華也批評民進黨喬事、圍事、護航，「錢艦國造，全黨慶富」，高銀為慶富一路開綠燈，乾坤大挪移假增資疑點重重。

高雄市議員陳美雅指出，慶富在2014年11月3日提出17億履約保證申請，高雄銀行4天內火速批准，慶富資本額僅5.3議元貸款17億元，高銀卻在11月4日一日內完成分行到總行所有流程；平常周一舉行的投審會，唯獨當周挪到周三開會，順利銜接周四的常董會。調閱相關會議錄音，沒有聽到主席講通過，錢就核撥。

她質疑，沒有人幫忙配合，怎麼有辦法讓銀行變更投審會時間？慶富沒有自有資金，且在向高雄銀行貸款前，已有高額借貸，高雄銀行難道不會懷疑慶富資金有問題嗎？高雄銀行有必要出面說明。市議會調查專案小組已將資料移交給高雄市政府，希望追償民、刑事責任。

陳美雅抨擊，對遠航不正常借貸的前合庫董事長廖燦昌因慶富案下台，竟又在蘇貞昌的指示下回鍋擔任第一銀行的董事長，只要是民進黨人，掏空全民的錢也可以繼續升官嗎？高銀時任獨立董事暨常任董事林文淵有善盡把關責任嗎？此案太多人上下其手，絕非慶富父子可以隻手遮天，希望立法院重啟調查。