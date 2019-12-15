研發水下科技投入潛艦國造揚威 長年神秘的萬象館曝光

中山科學研究院資通所位於海軍左營軍區神秘的「萬象館」，業已完成「潛艦浮標式衛星天線」技術研發，現正投入潛艦國造應用。中科院日前披露在萬象館現址增建廠房，增加研發實驗室及研究室，強化水下研發能力。

「萬象館」是我國水雷等水下科技重鎮，現役各式萬象水雷都出自此處，並自備船艇出海實施裝備測試，長年來曝光度極低。中科院日前披露萬象館應用高頻通訊技術，已完成「潛艦浮標式衛星天線」技術研發，同時也公開增建廠房等細節，投入潛艦國造。

中科院從1975年3月開始研發萬象水雷，至今已研發成功各式萬象水雷多種，包括萬象一、二型的錐型雷、柱型雷、繫留雷、沉底雷等，陸續在海軍服役，近年又以「萬威計畫」為名，研發能以遙控方式開啟、關閉或引爆並能自走的智能水雷，雖然一度被立法院認為研發成果無法達到需求，但官員披露海軍已允諾，持續支持研發「符合滿足海軍作戰需求的水雷」。