親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合
難買保險的身障

穿錯衣服？蒼井空用「它」擋胸器 網友暴怒：給我脫掉

直播到一半男突闖入猛砍 直播主血噴滿身網友全目擊

研發水下科技投入潛艦國造揚威 長年神秘的萬象館曝光

2019-12-15 11:27聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

中山科學研究院資通所位於海軍左營軍區神秘的「萬象館」，業已完成「潛艦浮標式衛星天線」技術研發，現正投入潛艦國造應用。中科院日前披露在萬象館現址增建廠房，增加研發實驗室及研究室，強化水下研發能力。

「萬象館」是我國水雷等水下科技重鎮，現役各式萬象水雷都出自此處，並自備船艇出海實施裝備測試，長年來曝光度極低。中科院日前披露萬象館應用高頻通訊技術，已完成「潛艦浮標式衛星天線」技術研發，同時也公開增建廠房等細節，投入潛艦國造。

中科院從1975年3月開始研發萬象水雷，至今已研發成功各式萬象水雷多種，包括萬象一、二型的錐型雷、柱型雷、繫留雷、沉底雷等，陸續在海軍服役，近年又以「萬威計畫」為名，研發能以遙控方式開啟、關閉或引爆並能自走的智能水雷，雖然一度被立法院認為研發成果無法達到需求，但官員披露海軍已允諾，持續支持研發「符合滿足海軍作戰需求的水雷」。

中科院官方臉書粉絲頁日前披露資通所萬象二館增建廠房啟用。貼文指出，中科院資通所於11月5日假萬象二館舉行「3310A增建二樓廠房揭牌典禮」，由資通所長丁安邦主持。他致詞表示，近幾年為配合國艦國造、潛艦國造等國防政策，萬象館陸續進用水下領域專才，並規劃廠房增建工程，以增加研發實驗室及研究室等辦公空間，提升萬象館整體水下研發技術能力及產能，也為水下研發歷史寫下新的一頁。他期勉同仁在完成重要組裝及廠房整建後，積極投入研發工作，落實國防自主、國艦國造的科研目標及精神。

「萬象館」是我國水雷等水下科技重鎮，現役各式萬象水雷都出自此處，並自備「萬象艇」...
「萬象館」是我國水雷等水下科技重鎮，現役各式萬象水雷都出自此處，並自備「萬象艇」出海實施裝備測試，長年來曝光度極低。讀者提供
分享
中科院官方臉書粉絲頁日前披露資通所萬象二館增建廠房啟用。圖／中科院臉書粉絲專頁
中科院官方臉書粉絲頁日前披露資通所萬象二館增建廠房啟用。圖／中科院臉書粉絲專頁
分享
中科院官方臉書粉絲頁日前披露資通所萬象二館增建廠房啟用。貼文指出，中科院資通所於...
中科院官方臉書粉絲頁日前披露資通所萬象二館增建廠房啟用。貼文指出，中科院資通所於11月5日假萬象二館舉行「3310A增建二樓廠房揭牌典禮」，由資通所長丁安邦主持。圖／中科院臉書粉絲專頁
分享
中山科學研究院資通所位於海軍左營軍區神秘的「萬象館」，是我國水雷等水下科技重鎮，...
中山科學研究院資通所位於海軍左營軍區神秘的「萬象館」，是我國水雷等水下科技重鎮，現役各式萬象水雷都出自此處。記者洪哲政/攝影
分享

潛艦中科院海軍

延伸閱讀

驗收國軍最新陣地偽裝 海軍飛彈指管站芝通營區...

陸軍採購中科院劍二陸射型防空飛彈車 明年9月...

中科院當年研發核武創冶金能量 美方至今仍關切...

國艦國造要國產化 台船將在基隆廠設潛艦紅區設...

相關新聞

陸軍特戰部署陽金要隘 衛星通訊經營陽明山戰場首曝光

2019-12-15 10:46

驗收國軍最新陣地偽裝 海軍飛彈指管站芝通營區成軍

2019-12-15 10:45

遠航承包澎、金官兵返鄉 官兵將改搭軍機或他航

2019-12-12 21:15

影／F-16投放雷射導引炸彈燬靶艦 莒光園地軍武片火光滿格

2019-12-12 20:43

軍友社台中勞軍 特別探慰F-16殉職飛官家屬

2019-12-12 17:50

慶富案 高市議會決議追究高銀獨董常董民刑事責任

2019-12-12 13:25

熱門文章

還原事件原委 陳宜民：朱立倫鼓勵下對推擠便衣警致歉

2019-12-14 15:19

神力女超人遜掉了 賴品妤變成「蟑螂」求選票

2019-12-14 13:53

確定了！韓國瑜1月4日造勢辦在新北水漾公園

2019-12-14 17:09

別小看敗選者聯盟！ 全台小動作…侯友宜也被吃豆腐

2019-12-15 08:00

高雄人對不起台灣？管碧玲：用詞是不好但本意被扭曲

2019-12-14 23:16

張善政自爆為何頻說重話 答案與蔡英文有關

2019-12-15 03:47

「川伯」李四川怒問蔡英文 我們有對不起高雄嗎？

2019-12-15 00:08

「投給小黨浪費選票」內政部次長教新住民集中政黨票給民進黨

2019-12-14 16:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top