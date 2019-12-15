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陸軍特戰部署陽金要隘 衛星通訊經營陽明山戰場首曝光

2019-12-15 10:46聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

陸軍航特部所屬特戰兵力今年首度進駐北部陽明山，取代傳統重裝部隊負責扼控進入台北市的「陽金要隘」，「武漢八煙」營區已成陽金公路途中的新地標。特戰部隊也開始經營陽明山戰場，特戰指揮部通資連日前實施基地期末測考，遠自桃園龍潭機動至陽明山鞍部的小觀音，冒風雨運作中科院研發的第二代可攜式衛星終端，實施通信網路開設作業，模擬戰時衛星通訊，掌握這條敵軍攻擊中樞可能取道路徑的戰況。

敵軍要進入台北市，有五大水陸通道，除基隆河、淡水河、萬瑞快速道路、國道5號雪山隧道外，另一條則是從金山經八煙、陽明山可直下攻大直要塞的陽金要隘，即陽金公路。五大要道各有國軍把守，於陽明山國家公園地境內的陽金要隘，原部署陸軍關渡指揮部裝騎部隊，運用甲車火力阻絕敵軍，但因部隊所在位於大屯火山噴氣孔附近的八煙溫泉區，重裝軍備受到周邊硫磺氣體影響鏽蝕嚴重，今年下旬改由輕裝的特戰部隊進駐，航空特戰指揮部近期也斥資610萬餘元，為「八煙營區生活設施改善工程」進行招標，將整建營舍，改善官兵生活設施。

陽明山區現有實兵部隊，除位於制高點的空軍嵩山雷達站、陸軍通訊部隊外，唯一僅陸軍特戰部隊，平等里至今仍有台美合作的無線通訊監聽站，屬於高價值戰略目標。陸軍開始經營陽明山戰場，使用中科院研發的「可攜式衛星終端系統」在當地實施測考，熟悉山區通訊狀況。

航特部在105曾由中科院撥交5套第一代的可攜式衛星終端進行測試，但相當笨重，分解後要3個人背負，中科院後來研發第二代「可攜式衛星終端」，體積只有第一代一半大，專門使用在困難地形寬頻通信中繼，衛星碟型天線可拆成數塊菱形，以利攜帶，據信使用中新2號衛星。國軍目前只有特戰指揮部通資連具備操作這項系統的能力。公開預算項目中並未見陸軍採購這項裝備預算，應是編列機密預算採購。

陸軍司令部表示，「可攜式衛星終端系統」為新一代衛星通信系統，於105-106年撥發陸軍部隊使用，適用於長途通信、緊急備援及執行災害防救等任務，能及時回傳影像畫面，供指揮官決策使用，已屬特戰指揮部建制通訊裝備。

陸軍近年大批採購中科院研發通資裝備，今年起開始採購15套雷射標定儀，提供特戰部隊於遠距標定高價值目標，配合陸航實施導引攻擊，價值1億7124餘元；明年起同時為旅營級野戰視訊、語音與資傳，採購19套機動數位微波系統，投入9億3497餘元預算。

特戰指揮部通資連日前實施基地期末測考，遠自桃園龍潭機動至陽明山鞍部的小觀音，冒風...
特戰指揮部通資連日前實施基地期末測考，遠自桃園龍潭機動至陽明山鞍部的小觀音，冒風雨運作中科院研發的第二代可攜式衛星終端，實施通信網路開設作業，模擬戰時衛星通訊，掌握陽金要隘這條敵軍攻擊中樞可能取道路徑的戰況。記者洪哲政/攝影
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陸軍航特部所屬特戰兵力今年首度進駐北部陽明山，取代傳統重裝部隊負責扼控進入台北市...
陸軍航特部所屬特戰兵力今年首度進駐北部陽明山，取代傳統重裝部隊負責扼控進入台北市的「陽金要隘」，「武漢八煙」營區已成陽金公路途中的新地標。記者洪哲政／攝影
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航特部在105曾由中科院撥交5套第一代的可攜式衛星終端進行測試，但相當笨重，分解...
航特部在105曾由中科院撥交5套第一代的可攜式衛星終端進行測試，但相當笨重，分解後要3個人背負，中科院後來研發第二代「可攜式衛星終端」，體積只有第一代一半大，專門使用在困難地形寬頻通信中繼，衛星碟型天線可拆成數塊菱形，以利攜帶，據信使用中新2號衛星。圖／國防部
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特戰陸軍陽明山

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