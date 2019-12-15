驗收國軍最新陣地偽裝 海軍飛彈指管站芝通營區成軍

Google Map今年在台灣一度開啟都會區3D功能，讓國軍部署在都會區的飛彈陣地、機敏軍營全都被3D還原，解析度奇高，立法院要求國防部全力改善國軍裝備、營舍的偽裝，盡力反制軍民衛星偵照。國軍最新示範偽裝的軍用營舍落成，位於三芝海際的海軍微波通訊「芝通營區」月前成軍啟用，所有建築以複合迷彩進行偽裝，融入地景。海軍監偵指揮部所屬飛彈指管站將退出淡海新市鎮，轉進三芝現址。

海軍監偵指揮部原在淡海新市鎮設置有微波通訊站，作為傳送飛彈快艇攻擊目標等指管用途，但原址因新市鎮開發成為文教區，十餘年前就計畫遷建至三芝大片頭，計畫興建「港平營區」，將原址交給營建署，但因軍方與營建署為新營區電磁脈衝防護工程由誰負責施作等因素，新陣地延遲開工5年餘，如今終於完工，海軍新飛彈指管站重新命名為「芝通營區」，位置緊臨北部海鋒飛彈大隊，除興建營舍外，另有大片通訊天線陣地。

海軍司令部上午表示，此案為海軍港平營區遷建大片頭營區案，全案配合內政部營建署執行淡海新市鎮開發徵收，以代拆代建方式進行，已於今年10月底完成營區遷建工程，舊址土地未來將配合營建署規劃時程，將土地與房建物點交予營建署。

因應Google衛照事件，立法院要求國防部強化軍用營舍與裝備偽裝。芝通營區是在這項政策下最新完工的軍用陣地。國防部今年要求各軍種在各類建案作需文件內，須將偽裝措施納入整體規畫考量，並會辦情報部門審查後，再呈國防部業管單位審查，以維全案周延及符合任務實需。同時將空中衛偵照反覘驗證成果及示範觀摩執行成效，納入各單位偽裝教範修訂及相關情報課程施訓。