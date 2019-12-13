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高鐵台南站為何不設在市中心？網酸：應正名北高雄站

半百前遇危機 細數遠航過往成也張綱維敗也張綱維

遠航停飛 高雄機場往金門澎湖旅客急找其他機位

2019-12-13 10:30聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

遠東航空今天停止飛航，上午有許多要往金門、澎湖的民眾到高雄機場國內線的遠航服務台詢問如何退費、轉搭其他航空公司班機，遠航服務人員告知先登記後會報給總公司處理。有旅客昨天晚上得知遠航停飛，連夜設法訂其他航空公司的機票，但也有人沒有注意到遠航消息，早上趕到機場才知無機可搭，感到很無奈。

一家四口二個星期前以信用卡訂好機票要到澎湖的吳先生說，昨天接到澎湖民宿電話，對方問他們今天該不會搭遠航班機吧？然後從民宿業者那裡得知遠航好像宣布倒閉，今天的班機都停都停飛了，他趕緊找其他航空機票，一時還訂不到，好不容易今天才訂到立榮航空往澎湖的班機，「遠航機票比較便宜，所以之前到澎湖都是訂遠航的。」

吳先生說，他是以信用卡訂的，信用卡公司的規定，航空公司倒閉影響的機票，信用卡公司不退費，現在也只能等遠航退費了，可是今天遠航只請他們先登記，沒有說明退費的問題，也沒有協助他們訂其他航空公司的機位。吳太太體諒服務人員的辛苦，覺得公司遇到這麼大的問題，服務人員的工作可能都不保了，還要禮貌的為旅客登記、說明，難為這些人員了。

住在澎湖的林先生夫婦原定今天要回澎湖，昨天晚上9點多時看到新聞報導遠航停飛，趕快請澎湖的家人趕快改訂華信航空的班機，還好訂到上午10時的機位。吳先生說：「有訂到就好，遠航應該會退費啦，新聞報導不是說遠航財務才差短2000多萬元嗎？這對遠航集團應該不是大問題吧？」

但有一位旅客昨天刷卡買了10張遠航的來回機票，早上趕到機場要搭機才知道遠航停飛，他急得趕快打電話聯絡信用卡公司看能不能停止扣款。

要從金門回大陸的一位小姐買了遠航機位卻無機可搭，只得向遠航登記，但因遠航人員沒有進一步告訴她要如何退費、何時退費，她只好在機場等候進一步的消息並等其他航空公司候補機位。

遠航停飛，有旅客上午趕到高雄機場要搭機時才知道。記者楊濡嘉／攝影
遠航停飛，有旅客上午趕到高雄機場要搭機時才知道。記者楊濡嘉／攝影
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遠航停飛，要往澎湖度假的一家人昨天連夜找其他航空公司機位。記者楊濡嘉／攝影
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遠航遠東航空張綱維

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