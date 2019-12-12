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遠航承包澎、金官兵返鄉 官兵將改搭軍機或他航

2019-12-12 21:15聯合報 記者程嘉文／即時報導

遠東航空無預警停業，受衝擊者也包括國防部在內。因為三大外島（金、馬、澎）當中，金門與澎湖的國軍官兵往返台灣的包機，目前都由遠航負責。國防部晚間表示，將依據當初與遠航所簽訂的合約規範，實施違約計罰作業；至於受影響官兵，國防部將協助改搭其他航空公司或軍機往返駐地。

目前在外島服役的國軍官兵，每季可享有一張軍包機的來回機票，航點包括台北松山、高雄小港、台中清泉崗等地。不過目前各外島的駐軍人數都大不如前，因此所謂軍包機，通常只是在既有的班次中，保留一定座位數給軍方，而非特別增飛全部給軍人搭乘的加班機。

遠東航空的MD-80系列客機。記者程嘉文/攝影
遠東航空的MD-80系列客機。記者程嘉文/攝影
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