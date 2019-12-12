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影／F-16投放雷射導引炸彈燬靶艦 莒光園地軍武片火光滿格

2019-12-12 20:43聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部今日利用「莒光園地」播出國軍108年度12項重要軍事操演回顧影片，片中披露在屏東九鵬基地外海舉行的「精準飛彈射擊」操演，紀錄F-16戰機投放雷射導引炸彈炸燬靶艦的畫面，海面上火光四射，相當壯觀。

國防部這部名為「有你們真好，共同守護家園」的宣傳片長達９分多鍾，內容剪輯國軍年度各項操演，旨在強調國軍各部隊勤訓精練。軍方詳細剪輯年度各項軍演與車彈操演畫面，除年度漢光演習階段的「戰力防護」、「濱海決勝」、「灘岸殲敵」操演外，同時也披露「精準飛彈射擊」與「神鷹」、「雷霆」、「天馬」、「神弓」等包括標準、雄二、雄三、麻雀飛彈、雷霆2000多管火箭、拖式飛彈與天弓飛彈等各類地對空、空對地、艦對艦實彈操演畫面。

其中畫面較為罕見者，如幻象戰機發射魔法飛彈，F-16戰機投放雷射導引炸彈畫面。尤其畫面紀錄炸彈命中海上靶艦，水面火光四射。

空軍現役已有GBU-10、12型雷射導引炸彈，而透過美方售我66架F-16C/D Block70戰機，清單中也首度售我「雷射導引聯合直攻炸彈」(LJADM)的導引段，強化F-16機隊空對面戰力。

此外，影片同時披露國軍「外離島聯合反登陸作戰操演」、「陸軍戰術任務行軍訓練」、「狙擊手競賽」與國軍三大特勤隊的「關鍵戰力競賽」。金、馬240巨砲實彈操演都入鏡，特勤隊測考的畫面雖然短暫，但也是首度曝光。

國軍年度在九鵬基地舉行精準飛彈射擊操演畫面，圖為天弓飛彈。圖擷自「有你們真好，共...
國軍年度在九鵬基地舉行精準飛彈射擊操演畫面，圖為天弓飛彈。圖擷自「有你們真好，共同守護家園」影片
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國軍年度在九鵬基地舉行精準飛彈射擊操演畫面，圖為F-16戰機投放雷射導引炸彈擊中...
國軍年度在九鵬基地舉行精準飛彈射擊操演畫面，圖為F-16戰機投放雷射導引炸彈擊中靶艦畫面。圖擷自「有你們真好，共同守護家園」影片
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國軍年度在九鵬基地舉行雷霆操演畫面。圖擷自「有你們真好，共同守護家園」影片
國軍年度在九鵬基地舉行雷霆操演畫面。圖擷自「有你們真好，共同守護家園」影片
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飛彈炸彈國軍

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