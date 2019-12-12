軍友社台中勞軍 特別探慰F-16殉職飛官家屬

中華民國軍人之友社理事長李棟樑、秘書長蔡鴻圖，今天前往全台最高（海拔3020公尺）的海軍小雪山雷達站，以及陸軍谷關特戰訓練基地、空軍清泉崗聯隊、空軍新竹聯隊慰勞官兵。由於去年六月漢光34號演習期間，駕機撞山殉職的F-16戰機飛官吳彥霆的遺孀林芳瑩，目前在清泉崗空軍基地擔任文職雇員，李棟樑先前就向空軍表示，希望希望安排與她會面。

去年9月，林芳瑩到清泉崗工作不久，到台中慰問的李棟樑，也曾特別前往致贈慰問金，並且強調「有需要幫忙處，可以和我聯絡」。這次林芳瑩特別準備了以兒子照片製作的手寫卡片，寫著：「謝謝您總是想到我們，一切的感謝記在心頭。」

林芳瑩原本在空軍第五聯隊（花蓮）擔任士官，與吳彥霆是同基地的同事。吳彥霆殉職後，她為了照顧獨子，決定提前退伍，搬回台中娘家。空軍則安排她在清泉崗的第三修護大隊擔任雇員，由於文職人員不必輪值留守，較有時間照顧家庭。

替殉職人員的家屬安排工作，是空軍多年的傳統，尤其早年女性就業相對不易，這種措施格外重要。以近年例子而言，106年11月7日，駕駛幻象戰機在台灣北部東海上空墜海失蹤的何子雨上尉，妻子目前也在空軍司令部擔任雇員。