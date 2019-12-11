台旅法通過 華府中華民國軍事代表團卻仍是美軍禁地

我駐美軍事代表團大樓老舊，自民國105年即規劃整建，但受限美方都市法規問題，延至日前正式簽約動工。而歷經美國國會通過「台灣旅行法」等友我法案，美國務院至今不允許美國國防部軍人或官員進入我方這棟位於美國華府威斯康辛大道的中華民國軍事代表團大樓洽公。

對此，國防部上午表示，駐美軍事代表團辦公大樓的整修工程，是因使用年限已近30年，考量安全及整體運作需求，特別編列相關預算進行整修規劃，以符合外交實務的運作，並提升整體運作效能。對於美國防部官員仍無法到我駐美軍事代表團大樓洽公，國防部說，此為美國政府現行運作模式，目前台美各項軍事交流合作均順利推動，雙方關係緊密。

國防部「中華民國軍事代表團」，是各國駐華府除沙烏地、南韓外，人數第三大的軍事代表團，我國為代表團在美國華府威斯康辛大道上買下的辦公大樓，過去曾是一座醫院，屋齡近60年，設備老舊，供電與空調系統經常故障，電力、空調、消防系統、停車場表面瀝青都出過狀況，影響對美軍事外交與採購工作的推展。

軍事代表團團部大樓每天與國內必須互聯機密公文與訊息，雖經加密，但建築本身的電路與通訊管線十分老舊，機密線路與文件有安全顧慮，也缺乏先進的保全與警報系統，軍職人員每天必須有人輪值過夜，保持團部大樓內24小時有人巡邏。

國防部105年即呈報行政院，希望以2億6858萬3000元預算，計畫在民國105到106年，整建駐美軍事代表團大樓，重新調整保密管線。但當時限華府都會建築法規問題，傳延至今年完成簽約，預算提升到3.4億元。