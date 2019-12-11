陸軍航特部黑鷹空中狙擊組 殲敵能量報你知 　

國防部昨日發布國軍109年形象月曆，內容難得披露陸軍航特部UH-60M黑鷹直升機配備M-107A1重型狙擊槍執行空中狙擊訓練的畫面。據指出，航特部目前空中狙擊戰力有滯空射擊、運動射擊兩種模式，射程約在300至600公尺左右。

國防部在109年度文宣月曆12個月份組圖中，首度披露UH-60M黑鷹直升機機身安裝M-107A1重型狙擊槍進行空中狙擊訓練的畫面。據了解，一架黑鷹共可部署兩組。特戰指揮部目前已完成16組空中狙擊訓練，未來將可執行多樣性特種作戰任務，包括反恐、反特攻、反狙擊甚至反海盜等任務。

根據知情官員披露，這項空中狙擊有兩種模式，滯空射擊、運動射擊。前者雖無明顯射程限制，但因有直升機震動的因素，因此有效射程比地面射擊1200公尺要縮短很多，基於滯空時的安全考量，戰術要求以能射擊600公尺以上為目標；至於運動射擊難度更高，射擊時機、目標搜索都受限制，戰術有效射程都不超過300公尺。

據指出，美軍的空中狙擊，甚至將高倍率狙擊鏡更換為低倍率快瞄鏡，就是希望能獲得較佳的視野。