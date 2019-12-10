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韓國瑜喊「唯一支持蔡英文」出招後 看各家媒體民調變化

合成韓國瑜淫照？黃征輝：那是反諷圖

2019-12-10 12:32聯合報 記者程嘉文／即時報導

韓國瑜競選辦公室昨天表示，有人在網路流傳偽造的韓國瑜床上照片，不排除將對此提告，韓本人也批評這種行為「不入流，下三濫」，隨後韓辦澄清表示，已有人坦承製圖，暫不報案。但引發政大地政系教授徐世榮等人質疑，這是韓陣營故意抹黑自己栽贓對手。

原來製圖者黃征輝是海軍退役上校、先前擔任成功級飛彈巡防艦長、退伍後曾以筆名「黃河」撰寫多部軍事小說。立場堅定挺韓的黃征輝表示，自己日前寫了一篇名為「眼見為憑？」的文章，發表在部落格與臉書等社群網站上，內容是提出警告，綠營可能在大選投票前最後關頭，用抹黃抹紅等方式來污衊韓國瑜，而在現在修圖軟體發達的年代，很容易就可以假照出一張韓國瑜相關的「色情」或是「投共」圖像，所以不能夠看到照片就貿然以為是真相。（http://yellowriver69.blogspot.com/2019/12/blog-post_6.html）

為此，他特意在文章中放了一張男女在床上的裸照，但把當事人的腦袋，換成三倍大的韓國瑜頭部，想要用誇張的方式來突顯這件事，警告大家注意。沒想到文章發表後，立刻接到一堆朋友批評，認為刊登這樣的照片不合適，於是不到兩小時，他就將照片撤下，改換成一張高度反差處理的示意圖。

對於事情被誤解，甚至如，黃征輝表示無奈與氣憤。他強調，與韓國瑜競選辦公室毫無關係，一切都是自己所為，如果所言虛假，「我出門遭天打雷劈，家人全數不得好死」。他也反批，許多人根本沒有證據就態度篤定、下筆狠毒，「把話說得斬釘截鐵的朋友，願不願陪我一起發誓？你出門遭天打雷劈？你家人全數不得好死？」

黃征輝。圖/引自黃征輝臉書
黃征輝。圖/引自黃征輝臉書
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黃征輝的臉書聲明。圖/引自黃征輝臉書
黃征輝的臉書聲明。圖/引自黃征輝臉書
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黃征輝警告，綠營可能用抹黃方式來污衊韓國瑜，特別製作一張「kuso化」的韓國瑜淫...
黃征輝警告，綠營可能用抹黃方式來污衊韓國瑜，特別製作一張「kuso化」的韓國瑜淫照，但卻造成風波。圖/引自黃征輝部落格
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韓國瑜飛彈

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