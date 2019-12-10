黑鷹直升機執行空中狙擊 國防部軍武月曆超吸睛

國防部上午發布國軍109年形象月曆，內容難得披露陸軍航特部UH-60M黑鷹直升機配備M-107A1重型狙擊槍執行空中狙擊訓練的畫面。

國防部上午舉行例行記者會，公布以「決心」為主軸的109年月曆，內容採用「國造CM-11勇虎戰車」、「劍龍級潛艦」、「F-16A/B型戰機構改」、「國造30公厘機砲戰鬥車」、「國造沱江軍艦」、「勇鷹新式高教機」、「AH-64E攻擊直升機」、「UH-60M黑鷹直升機」、「濟陽級飛彈巡防艦」、「國造IDF戰機」、「愛國者二型防空飛彈」、「國造雷霆2000多管火箭系統」等國軍軍備影像。

國防部現場也安排1、2及10月份形象月曆組圖的主角：陸軍333旅的張維珊中尉、海軍海虎軍艦的蔡忠良中士及空軍第三戰術戰鬥機聯隊的侯正男中校等三位官兵代表，說明平日所負責的工作職務。

這份月曆內容由國防部青年日報操刀拍攝，國防部文宣心戰處處長樓偉傑在會中表示，在月曆設計之初，即希望將官兵認真守護家園的信念，透過形象月曆傳達給國人。國防部這次採用「決心」兩個字作為109年月曆的主軸，不僅簡明易懂，也符合國軍在國人心中的形象，希望彰顯出國軍承諾永不變質的決心。