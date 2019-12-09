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「疾鋒案」可望結餘1億美元？傳美建議增購愛三我婉拒

2019-12-09 11:27聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國軍12年耗資1791億餘元，對美採購6個連愛國者3型防空飛彈，同時將現有部署大台北地區的愛國者2型飛彈提升到3型。我方規劃全案在110年度結案。據透露，原名「疾鋒專案」的「愛二性能提升及採購愛三」，全案預計能有超過1億美元的結餘款，美方近期曾向我建議以這筆結餘款增購愛3防空飛彈，但並未為我方所接受。

建軍期程長達12年、耗資1791億餘元、原名「疾鋒專案」的愛國者2型防空飛彈性能提升及採購愛國者3型防空飛彈案，明年將近尾聲，國軍陸續完成台灣西部北、中、南9個連、9個愛國者飛彈基地的建設與部署，預算支出應告段落。但今年全案遭美方專案辦公室以落實專案管理與技術支援採購為名，接連追加兩次高額預算，全案執行期程形同繼續延長，軍費負擔沉重。

空軍司令部參謀長劉任遠日前曾在立法院證實，愛國者飛彈性能提升部分，全案已經接近尾聲，「這個案子到明年就結束」，空軍已要求美軍專案精實檢討後續預算。但美方卻立即傳來追加預算的訊息。本月再傳台美簽定愛國者飛彈「技術支援」採購合約，自今年11月底開始，至2022年6月完成，約計31個月，須由我方支付15億975萬元台幣。而今年4月美方就傳出售愛國者飛彈系統的雷神公司，為落實對台專案管理執行，辦理專案管理招標，數額達到2.8億元，執行到2024年。

空軍對相關訊息暫無評論。但美方非正式管道消息辯稱，這兩筆都是後續的維持與訓練（sustainment and training），而且都是在原來的預算總額之下來支付，所以不應視為增加支出或漲價。而實際上「愛二性能提升及採購愛三」執行到民國110年，按目前核算，可望有超過1億美元以上的結餘款。

消息管道聲稱，美方近期曾向我建議以這筆結餘款向洛馬增購愛3防空飛彈，但並未為我方所接受。

國軍12年耗資1791億餘元，對美採購6個連愛國者3型防空飛彈，同時將現有部署大...
國軍12年耗資1791億餘元，對美採購6個連愛國者3型防空飛彈，同時將現有部署大台北地區的愛國者2型飛彈提升到3型。我方規劃全案在110年度結案。據透露，原名「疾鋒專案」的「愛二性能提升及採購愛三」，全案預計能有超過1億美元的結餘款，美方近期曾向我建議以這筆結餘款增購愛3防空飛彈，但並未為我方所接受。 本報資料照／記者洪哲政攝影
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愛國者飛彈空軍國軍

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