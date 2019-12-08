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職務互調 空軍作戰指揮官鄭榮豐「回任」參謀長

2019-12-08 13:30聯合報 記者洪哲政／即時報導

空軍重要首長異動，空軍司令部參謀長劉任遠與作戰指揮部指揮官鄭榮豐，兩人職務互調。鄭榮豐「回任」參謀長，再度擔任為空軍建軍預算對立法院溝通協調的責任。

空軍官方網站有關空軍作戰指揮部的網頁介紹上，空作部指揮官已更新為劉任遠，官網介紹，劉任遠為空軍官校74年班丶國防大學空院87年班丶國防大學戰院函授96年班及南華大學管理科學碩士100年班畢業，歷任國防部部長辦公室主任丶國防部政務辦公室主任及空軍司令部參謀長等職。

鄭榮豐過去已擔任過參謀長一職，此次是「回任」。這項人事安排相當特殊，引發軍內討論。

空軍重要首長異動，空軍司令部參謀長劉任遠與作戰指揮部指揮官鄭榮豐（右），兩人職務...
空軍重要首長異動，空軍司令部參謀長劉任遠與作戰指揮部指揮官鄭榮豐（右），兩人職務互調。鄭榮豐「回任」參謀長，再度擔任為空軍預算對立法院溝通協調的責任。圖/本報資料照
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空軍重要首長異動，原空軍司令部參謀長劉任遠（中）調任作戰指揮部指揮官。圖/本報資...
空軍重要首長異動，原空軍司令部參謀長劉任遠（中）調任作戰指揮部指揮官。圖/本報資料照片
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空軍國防大學國防部

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