12年籌建有成 國軍9個愛國者3型防空飛彈連現身
國軍耗資1791億餘元，對美採購6個連愛國者3型防空飛彈，同時將現有部署大台北地區的愛國者2型飛彈提升到3型。空軍目前在全國北、中、南9處部署愛三飛彈，其中有4處是利用既有營區部署，其餘中部與南部有5處是新建基地，最後一處興建中的台中市太平區坪林營區，可望明年完工。
軍方曾表示，這些在商用衛星下曝光的基地，僅是飛彈平時集中的行政單位，戰時狀況提升後，飛彈發射車將機動至戰術預備陣地實施戰備。而部分平時部署的位置，非僅作為反導彈之用，同時也作為防空反戰機用途，如位於新北市萬里的中幅子營區，就是因當地是大台北防空的間隙，因此部署愛國者飛彈，當地的愛國者飛彈經常移出協助他處部署，營區陣地處於空置狀態。
統計空軍防空暨飛彈指揮部北中南部目前部署愛國者3型防空飛彈部隊，包括空軍防空第793旅，轄下第631營第1連，新北市萬里區中幅子營區；第631營第2連，新北市新店區神鵰營區；第631營第3連，台北市南港區南港營區。
空軍防空第795旅，轄下第633營第1連，台中市沙鹿區清泉崗營區；第633營第2連，台中市太平區坪林營區；第633營第3連，嘉義縣水上鄉中莊營區。
空軍防空第794旅，轄下第632營第1連，屏東縣屏東市大聖東營區；第632營第2連，高雄市仁武區考潭營區；第632營第3連，台南市新化區虎踞營區。
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