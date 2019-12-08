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海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地

2019-12-08 12:02聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億元，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規劃在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。

軍方過去許多飛彈發射車都採接近「露儲」方式集中管理，如防空暨飛彈指揮部所屬的「特種飛彈」雄二E攻陸飛彈發射車，都放置在衛星偵照可掃瞄的集合場，以致商用衛星即可輕易攝得部署位置，軍方後來在集合場上加裝遮光網偽裝應急。

近年國防部統一決策，除愛國者3型部隊在新建飛彈陣地部署外，其餘各型飛彈發射車都要建設專有基地，設置配備飛彈彈箱吊放天車設備的防爆車庫。如空軍就為雄二E攻陸飛彈，分別在屏東、湖口、關西等地建設基地，「收納」發射車。

海軍以136億8350萬餘元，採購機動飛彈車，計畫籌建機動飛彈發射系統7類、91輛車，同時產製雄二飛彈36枚與延壽雄二飛彈50枚，裝設緊急發射裝置。

海軍表示，固定飛彈陣地易遭戰損，恐無法執行聯合制海任務，此案規劃建置存活性較高的機動中隊，戰時可視實際戰場需求，利用其機動性，填補戰力間隙，馳援其他射擊區域，增加聯合制海戰術運用彈性。海軍表示，規劃在106至112年建置4.5個機動飛彈中隊，完成機動飛彈系統建置後，可利用其機動性與隱蔽性，確保我制海戰力，希望達到阻滯、削弱敵海上行動，及其戰力，創造聯合制海作戰有利態勢。

海軍司令部表示，4.5個「機動飛彈中隊」，人員總需求為394人，所需員額配合國防部海軍兵力結構及編裝組織調整，由汰除艦艇兵力，實施編裝調整；規劃於110年成第1個中隊，所需員額為87人、於111年成立1.5個中隊，所需員額為133人、於112年成立2個中隊，所需員額為174人。

海軍司令部日前公開證實，海軍規劃在北、中、南、東5處建設「海鋒機動飛彈車」基地軍事設施，中部工地已經執行開工，南部陣地的細設工程已經上網招標，東部陣地的細部設計規畫目前在外聘委員審認當中，北部工程的技服案已在執行，目前狀況皆正常。

雄二反艦飛彈機動發射車。圖／軍聞社
雄二反艦飛彈機動發射車。圖／軍聞社
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雄三反艦飛彈機動發射車。圖／本報資料照
雄三反艦飛彈機動發射車。圖／本報資料照
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飛彈海軍國防部

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