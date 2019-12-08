親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
卡神養網軍風暴
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

交往六年論及婚嫁 吳怡霈爆情變分了日籍男友

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

長達12年的愛三採購將結案 美在我選前大舉加價

2019-12-08 12:01聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

建軍期程長達12年、耗資1791億餘元、原名「疾鋒專案」的愛國者2型防空飛彈性能提升及採購愛國者3型防空飛彈案，明年將近尾聲，國軍陸續完成台灣西部北、中、南9個連、9個愛國者飛彈基地的建設與部署，預算支出應告段落。但今年全案遭美方專案辦公室以落實專案管理與技術支援採購為名，接連追加兩次高額預算，全案執行期程形同繼續延長，軍費負擔沉重。

愛二性能提升及採購愛三案，全案起初由陸軍以「疾鋒專案」為名推動，編列預算1791億3973萬7000元，自民國96年至110年度，循軍購管道針對大台北地區3套愛國者2型飛彈系統進行性能提升，同時採購6套愛國者3型飛彈相關配合工程。飛彈部隊編制幾經更迭，目前由空軍掌握指揮權。

空軍司令部參謀長劉任遠日前曾在立法院證實，愛國者飛彈性能提升部分，全案已經接近尾聲，「這個案子到明年就結束」，空軍已要求美軍專案精實檢討後續預算。但美方卻立即傳來追加預算的訊息。本月再傳台美簽定愛國者飛彈「技術支援」採購合約，自今年11月底開始，至2022年6月完成，約計31個月，須由我方支付15億975萬元台幣。空軍對這項訊息暫無評論。

愛國者3型防空飛彈在建軍過程中，不論是性能提升飛彈的鑑測與壽限性更換，或者基地工程勤務，每年都有一定額度的後勤預算支出，如零附件須送美維修，或由中科院維修附屬裝備與敵我識別裝置外，明年（109）空軍還為「愛國者3型飛彈發射架暨飛彈野戰技協代表維持」，編列高達34億4559萬元預算。軍費負擔沉重。

今年4月美方就傳出售愛國者飛彈系統的雷神公司，為落實對台專案管理執行，辦理專案管理招標，數額達到2.8億元，執行到2024年。當時國防部曾公開表示，愛國者飛彈防禦系統是軍購案，「相關合約管理與技術服務等事宜，均由美政府專案辦公室負責」。

而耗資1791億餘元預算的愛國者3型飛彈採購案，我國藉此建立9個連的愛三飛彈部隊，部署在北中南三個9個基地，其中有8個基地都屬新建，除飛指部第633營第2連所屬台中市太平區坪林營區還興建中、近完工驗收，其餘均已完工部署，部隊進駐完畢，部分發射車分散部署到軍機場跑道頭。

愛國者3型防空飛彈。圖／本報資料照；記者洪哲政／攝影
愛國者3型防空飛彈。圖／本報資料照；記者洪哲政／攝影
分享
愛國者3型防空飛彈。圖／本報資料照；記者洪哲政／攝影
愛國者3型防空飛彈。圖／本報資料照；記者洪哲政／攝影
分享

愛國者飛彈空軍軍費2020選舉

延伸閱讀

陸軍採購中科院劍二陸射型防空飛彈車 明年9月...

台拚戰力升級 與美簽百億軍事2合約

國防部斥資15億強化愛國者三型飛彈 預計20...

戰機特別預算案通過立院初審 新機電戰莢艙型號...

相關新聞

陸軍採購中科院劍二陸射型防空飛彈車 明年9月戰測

2019-12-08 11:53

職務互調 空軍作戰指揮官鄭榮豐「回任」參謀長

2019-12-08 13:30

空軍採購紅隼火箭彈 部署松機反制共軍空降步兵戰車

2019-12-08 12:10

12年籌建有成 國軍9個愛國者3型防空飛彈連現身

2019-12-08 12:09

海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地

2019-12-08 12:02

海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地

2019-12-08 10:22

台拚戰力升級 與美簽百億軍事2合約

2019-12-08 00:17

國防部斥資15億強化愛國者三型飛彈 預計2022年完成

2019-12-07 18:10

英國海軍測量船通過台海 國防部證實

2019-12-07 14:36

蔡總統主持海巡艦艇命名、下水

2019-12-07 00:29

173秒看完 國軍108年度有哪些重大演訓

2019-12-06 23:50

影／國軍工作檢討會 嚴德發：中華民國面對敵情威脅日增

2019-12-06 19:35

配備飛彈發射架的海巡執法艦 安平艦24小時內能戰備

2019-12-06 15:16

影／海巡新艦艇交船 總統主持典禮

2019-12-06 14:25

海巡署超高速巡防艇下水 建造縮時片曝光

2019-12-06 13:44

影／海巡署超高速巡防艇下水 蔡英文總統親自主持

2019-12-06 13:00

蔡英文主持600噸巡防艦命名 「安平」必要時成國防戰力

2019-12-06 11:35

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

2019-12-05 19:59
看更多

熱門文章

藍委赴急診區探視受傷立委 台大醫：急診不是拍照送花場合

2019-12-07 16:29

獨／陳宜民喊冤沒對女警動粗、徐國勇急慰問 畫面說真相

2019-12-07 15:58

藍委推女警蒐證曝光 質問：妳是哪個單位？滾出去！

2019-12-07 14:58

黃國昌被餵瑕疵公文傷韓國瑜？ 他直指躲在背後的是她

2019-12-08 09:00

罵警網軍肉搜全家倒楣 藍議員徐弘庭今道歉了

2019-12-08 08:59

禿漢終於合體！韓國瑜、侯友宜明將在新北同框造勢

2019-12-07 17:18

港媒：台灣大選結果有兩種 兩岸方向只有一個

2019-12-07 15:12

中全會否決不分區 國民黨聘張顯耀任義務副秘書長

2019-12-07 16:45

影／謝龍介吳芳銘為林國慶站台 謝再推炒米粉祭品

2019-12-07 14:35

影／力挺李佳芬 胡志強：馬、朱太太會出來講嗎？

2019-12-08 07:25

與宋楚瑜合作引反彈？郭台銘老虎軍團LINE群成員數腰斬

2019-12-07 14:13

明接韓競總主委 朱立倫周一組「不分區戰力團」全力挺

2019-12-07 21:57

李艷秋：請問蔡政府 現在的外交部是「謝家部」嗎？

2019-12-07 21:34

不畏新竹風！韓國瑜竹縣造勢人滿 吳敦義批卡神是殺手

2019-12-07 18:07

大選決戰！韓百萬大軍將集結台中、揮師台北、決戰高雄

2019-12-08 06:36

孫大千預告 綠為轉移卡神案焦點將丟下一顆核彈

2019-12-08 08:14

藍委抗議外交部紛擾延燒 朱立倫：陳宜民應誠摯道歉

2019-12-08 11:11

歷史倒帶／當年綠委踹破部長室門 綠辯行使職權

2019-12-08 01:31

影／謝龍介說韓國瑜隨扈何以會哭的小故事 揪甘心

2019-12-07 19:22

館長：楊蕙如不一定是誰的網軍 拿錢就可以

2019-12-07 18:15

卡神風暴、泰簽之亂 李豔秋：「辣台妹」變「俗辣妹」

2019-12-07 23:33

藍委陳宜民推女警 警方為捍衛尊嚴已提告

2019-12-07 15:19

民進黨與楊蕙如切割 張善政：壞事做太多來不及了

2019-12-07 15:27

不滿綠營不停抹紅 黃昭順氣極告劉世芳、羅文嘉、李柏毅

2019-12-08 00:20

國防部斥資15億強化愛國者三型飛彈 預計2022年完成

2019-12-07 18:10

探視住院立委造成病患與醫護人員困擾 國民黨團致歉

2019-12-08 09:28

陳玉珍被門夾傷手 卓榮泰：看影片無法入睡、我一直笑

2019-12-08 11:56

台拚戰力升級 與美簽百億軍事2合約

2019-12-08 00:17

2020總統電視辯論 蔡陣營拋三態度

2019-12-07 15:22

影／五楊高延頭份？張善政：缺乏前瞻只是要地方別吵了

2019-12-08 10:51

卡神案 吳敦義：逾億經費給姓楊的「殺手」

2019-12-08 00:41

座談會遇韓粉踢館 宋楚瑜：韓選總統擔得起嗎？

2019-12-07 19:59

外交部衝突 藍委稱員警未表明身份 徐國勇：非事實

2019-12-07 14:24

林飛帆批國民黨 選舉不該這麼低級

2019-12-07 21:05

新聞眼／韓庶民兵法 翻北台定勝敗

2019-12-08 00:23

假訊息逼死外交官 過來人嘆：掩蓋真相是怕真相被揭露

2019-12-08 08:06

PTT帳號與楊蕙如有關被刪？游錫堃：已報警處理

2019-12-07 17:35

上周「韓流」掃過 今天綠軍屏東大催票

2019-12-07 16:01

楊蕙如是否受黨紀處分 羅文嘉：屬北市黨部職責

2019-12-07 23:05

影／楊蕙如案北檢切割不往上辦？洪秀柱：要給北檢打氣

2019-12-07 16:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top