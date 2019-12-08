長達12年的愛三採購將結案 美在我選前大舉加價

建軍期程長達12年、耗資1791億餘元、原名「疾鋒專案」的愛國者2型防空飛彈性能提升及採購愛國者3型防空飛彈案，明年將近尾聲，國軍陸續完成台灣西部北、中、南9個連、9個愛國者飛彈基地的建設與部署，預算支出應告段落。但今年全案遭美方專案辦公室以落實專案管理與技術支援採購為名，接連追加兩次高額預算，全案執行期程形同繼續延長，軍費負擔沉重。

愛二性能提升及採購愛三案，全案起初由陸軍以「疾鋒專案」為名推動，編列預算1791億3973萬7000元，自民國96年至110年度，循軍購管道針對大台北地區3套愛國者2型飛彈系統進行性能提升，同時採購6套愛國者3型飛彈相關配合工程。飛彈部隊編制幾經更迭，目前由空軍掌握指揮權。

空軍司令部參謀長劉任遠日前曾在立法院證實，愛國者飛彈性能提升部分，全案已經接近尾聲，「這個案子到明年就結束」，空軍已要求美軍專案精實檢討後續預算。但美方卻立即傳來追加預算的訊息。本月再傳台美簽定愛國者飛彈「技術支援」採購合約，自今年11月底開始，至2022年6月完成，約計31個月，須由我方支付15億975萬元台幣。空軍對這項訊息暫無評論。

愛國者3型防空飛彈在建軍過程中，不論是性能提升飛彈的鑑測與壽限性更換，或者基地工程勤務，每年都有一定額度的後勤預算支出，如零附件須送美維修，或由中科院維修附屬裝備與敵我識別裝置外，明年（109）空軍還為「愛國者3型飛彈發射架暨飛彈野戰技協代表維持」，編列高達34億4559萬元預算。軍費負擔沉重。

今年4月美方就傳出售愛國者飛彈系統的雷神公司，為落實對台專案管理執行，辦理專案管理招標，數額達到2.8億元，執行到2024年。當時國防部曾公開表示，愛國者飛彈防禦系統是軍購案，「相關合約管理與技術服務等事宜，均由美政府專案辦公室負責」。