海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地
國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億元，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規劃在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。
軍方過去許多飛彈發射車都採接近「露儲」方式集中管理，如防空暨飛彈指揮部所屬的「特種飛彈」雄二E攻陸飛彈發射車，都停放在衛星偵照可掃瞄的集合場，以致商用衛星即可輕易攝得部署位置，甚至計算數量。軍方後來在集合場上加裝遮光網偽裝應急。
近年國防部統一決策，除愛國者3型部隊在新建飛彈陣地部署外，其餘各型飛彈發射車都要建設專有基地，設置配備飛彈彈箱吊放天車設備的防爆車庫。如空軍就為雄二E攻陸飛彈，分別在屏東、湖口、關西等地建設基地，「收納」發射車。
海軍以136億8350萬餘元，採購機動飛彈車，計畫籌建機動飛彈發射系統7類、91輛車，同時產製雄二飛彈36枚與延壽雄二飛彈50枚，裝設緊急發射裝置。海軍司令部日前公開證實，規劃在北、中、南、東5處建設「海鋒機動飛彈車」基地軍事設施，中部工地已經執行開工，南部陣地的細設工程已經上網招標，東部陣地的細部設計規畫目前在外聘委員審認當中，北部工程的技服案已在執行。
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