海軍在北中南東建設海鋒反艦飛彈機動車專用基地

國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億元，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規劃在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。

軍方過去許多飛彈發射車都採接近「露儲」方式集中管理，如防空暨飛彈指揮部所屬的「特種飛彈」雄二E攻陸飛彈發射車，都停放在衛星偵照可掃瞄的集合場，以致商用衛星即可輕易攝得部署位置，甚至計算數量。軍方後來在集合場上加裝遮光網偽裝應急。

近年國防部統一決策，除愛國者3型部隊在新建飛彈陣地部署外，其餘各型飛彈發射車都要建設專有基地，設置配備飛彈彈箱吊放天車設備的防爆車庫。如空軍就為雄二E攻陸飛彈，分別在屏東、湖口、關西等地建設基地，「收納」發射車。