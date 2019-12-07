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國防部斥資15億強化愛國者三型飛彈 預計2022年完成

2019-12-07 18:10聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

愛國者三型飛彈。本報系資料庫
愛國者三型飛彈。本報系資料庫
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國防部官員今天證實，已在日前與美方簽訂「愛國者飛彈技術支援合約」與「F-16型機後續訓練案」兩項合約，主要針對現有愛國者三型飛彈的系統穩定度、可靠度做加強；同時擴大台美之間有關飛行員赴美訓練的合作，以滿足空軍作戰需求，雙管齊下，以利戰備能發揮最大戰力，維繫台海兩岸軍力平衡。

根據國防部日前公布資訊顯示，愛國者飛彈技術支援的合約，已與美方完成簽約程序，預計將耗時2年7個月時間，在2022年6月完成部署在台灣的愛國者三型飛彈技術調整，合約採購金額達到15億975萬元。

美國製造的「愛國者防空飛彈」是我國高空層防禦的重要武器，台灣在主要城市、重要軍事設施周邊，都有部署。目前所使用型號為最先進的愛國者三型，最大攔截距離可達70公里，攔截高度超過24公里，雷達搜索距離則有100公里，並可追蹤100個目標。

國防部官員另證實，在11月時，與美方完成「F-16型機後續訓練案」，並已在日前對外公告；這項合約將持續到2024年底，合約採購金額達95億6490萬元。

國防部官員指出，外傳空軍將調整政策方向，對我國F-16戰機飛行員赴美訓練的頻率、規模予以緊縮，這些皆屬不實謠言，這項訓練案合約就是證明；未來台美合作訓練飛行員計畫不但不會縮減，更有相當成長空間，已滿足空軍作戰需求。

愛國者飛彈國防部F-16

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