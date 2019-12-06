173秒看完 國軍108年度有哪些重大演訓
民國108年已經進入尾聲，國防部6日晚間公布一支全長2分53秒的「國軍108戰訓回顧」短片，介紹今年國軍參加的各類重大演訓。影片由軍聞社拍攝，由於軍聞社記者可以前進到比一般媒體更接近各式火砲飛彈發射現場，機敏性與危險性都比較高的位置拍攝，因此影像帶來的震撼力，也比民間媒體所拍攝的畫面更高。
「國軍108戰訓回顧」中出現的國軍演習畫面，包括漢光35號演習在中山高彰化路段的戰備跑道起降，以及海軍艦隊在花蓮外海舉行的操演，除了紀德級驅逐艦與成功（派里）級巡防艦射擊主砲，並將攝影機架設在諾克斯（濟陽）級巡防艦的ASROC反潛火箭發射器正前方，發射火箭點火衝出發射器瞬間畫面；以及在恆春半島的陸戰隊兩棲登陸、F-16投擲炸彈、CM11戰車與CM34雲豹裝甲車射擊、AH-64Ｅ直升機發射地獄火飛彈與2.75吋火箭。
另外，還有在中科院九鵬基地舉行的精準飛彈射擊，包括派里級巡防艦發射標準一型飛彈、錦江級巡防艦發射雄風三型飛彈、陸射天弓一型與天劍一型飛彈；陸軍與陸戰隊的「神鷹」、「雷霆」、「天馬」、「神弓」操演，發射拖式反裝甲飛彈、刺針防空飛彈（車載復仇者系統與雙連裝DMS系統）、雷霆2000多管火箭（包括紅外線攝影機畫面）、AH-64E/AH-1W發射地獄火飛彈等；外離島重砲射擊，動員105公釐M101、155公釐M114與M59、203公釐M115等各式火砲與M60A3戰車，對海反舟波射擊；最後是陸軍空降特戰部隊的長距離戰術任務行軍，過程中並演練各式住民地巷戰技巧。
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