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國軍工作檢討會 嚴德發：中華民國面對敵情威脅日增

2019-12-06 19:35聯合報 記者洪哲政／即時報導

國防部今日舉行「國軍108年部隊工作聯合檢討會」，國防部長嚴德發表示，中華民國面對的敵情威脅與日俱增，敵人持續在進步，國軍官兵須秉持「百尺竿頭，更進一步」；「只要有敵情威脅在，國軍訓練永無止境！」

國防部表示，這項會議上午在大直博愛營區舉行，由嚴德發主持，全軍聯兵旅級以上單位主官均與會，會中分別針對敵情威脅研析、戰備任務訓練等進行專題報告，並就戰訓、人事、情報、後勤、通資電、政戰等工作，實施檢討與策進。

國防部表示，嚴德發在會中提出「強化聯合預警，掌握敵情威脅」、「仿真實戰訓練，發揮精實戰力」、「精進多專多能，專業質量並重」、「組織編裝革新，建立可恃戰力」、「恪遵崇法重紀，建立核心價值」等要點，勉勵與會幹部，懷抱務實態度、宏觀視野，專注戰訓本務，打造精實勁旅，成為國家安全的堅實後盾。

國防部說，嚴德發在會中也代表三軍統帥蔡總統慰勉官兵優異的表現，並表揚各類工作績優單位主官，頒發團體獎金；會議中，特別播放「國軍108年戰訓回顧」影片，片中輯錄漢光演習、精準飛彈射擊、反登陸作戰操演等多項重要任務，完整呈現國軍部隊執行防衛作戰任務進程。

嚴德發指出，中華民國面對的敵情威脅與日俱增，敵人持續在進步，國軍官兵須秉持「百尺竿頭，更進一步」精神，精益求精、日新又新，因為「只要有敵情威脅在，國軍訓練永無止境！」

國防部製作的「國軍108年戰訓回顧」影片，片中輯錄漢光演習、精準飛彈射擊、反登陸...
國防部製作的「國軍108年戰訓回顧」影片，片中輯錄漢光演習、精準飛彈射擊、反登陸作戰操演等多項重要任務。圖/翻攝軍聞社影片
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國軍嚴德發國防部

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