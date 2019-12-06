榮民榮眷基金會頒獎學金 馮世寬勉學子體察榮民付出

退輔會今(6)日在台中市欣中天然氣公司舉行「財團法人榮民榮眷基金會」大學以上榮民子女就學補助暨獎學金頒贈典禮，來自全國各地的100位學生代表出席受獎。退輔會主委馮世寬致詞時，肯定榮民榮眷基金會在退輔會副主委李文忠接任董事長後，提升服務品質，大幅調增清寒榮民子女就學補助及獎學金。他同時勉勵學子，體察榮民長輩在年邁體衰時以僅有積蓄幫助榮民子女受教育的心意，努力向學。

榮民榮眷基金會表示，由於近兩年來經營績效大幅提升，為照顧更多就學清寒榮民子女，決定調增清寒榮民子女就學補助及獎學金，並自今(108)年4月起，將就學補助由原來每學期補助2500元，調整為公立學校8000元、私立學校10000元，每年嘉惠榮民子女達6000餘人次，有效減輕榮民、眷家庭負擔。

另外，自9月開始，將大學獎學金調為1萬2000元，同時修定作業規定為「可同時申領獎學金及就學補助」，以達實質鼓勵努力向學、品學兼優榮民子女之目的。此外，受贈的獎助學金款項也由原來直接匯入銀行戶頭，改由主委親頒，使受贈獎助學金學生更有感。