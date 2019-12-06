配備飛彈發射架的海巡執法艦 安平艦24小時內能戰備

海岸巡防署今天在高雄舉行「600噸級巡防艦命名暨35噸級巡防艇及多功能艇交船聯合典禮」，由蔡總統為首艘600噸級巡防艦命名安平艦。國安官員表示，安平艦採海軍新一代「高效能艦艇後續艦」設計，按海軍沱江艦型重新設計放大為750噸，可望明年8到12月完工下水服役，艦上除配備鎮海火箭彈系統外，16枚雄2、雄3反艦飛彈的發射架、空彈箱與武器系統管線都會配備妥當，24小時內可完成裝彈戰備。海巡600噸巡防艦將建造12艘，海軍等於多出12艘反艦飛彈載台。

「600噸級巡防艦命名暨35噸級巡防艇及多功能艇交船聯合典禮」今天在高雄中信高鼎廠舉行，包括總統蔡英文、海洋委員會李仲威主委、海巡署陳國恩署長、國防部副部長張哲平、中信造船股份有限公司董事長韓碧祥、罡旻企業有限公司總經理胡彥儒及財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長邱逢琛等人都出席儀式。國安官員說，海軍沱江級量產型首艘艦要預計2021年才能完工，海巡署先完成安平艦建造，等於先完成首艘「高效能艦艇後續艦」建造，與會海軍官員十分欽羨。

國安官員表示，750噸級的安平艦下月（1）下水後，隨即展開武器裝備艤裝工程，包括一門鎮海火箭彈與射控系統、兩挺20機砲，同時將裝上16枚雄二、雄三反艦飛彈發射架、管線、彈箱與射控系統，預定明年8到12月間可完工，按目前超前進度，預判7月底可提前完工。

官員表示，經檢驗中科院戰術測試資料，鎮海火箭彈屬於成熟系統，作為安平艦艦艏執法主砲沒有問題；而新艦是國內船舶中心重新設計，歷經國內外驗船單位驗收合格，與海軍原版的沱江艦不同，海軍同款新艦型上個月甫開工，但海巡新艦即可望於明年下水服役。