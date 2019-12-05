國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

軍媒今天披露國軍彈藥庫「爆燬」未爆彈的作業畫面，軍方在靶場黑砂地面挖掘深坑，將佈滿引線的彈藥置入、掩埋，畫面難得。

國防部「青年日報」報導，陸軍5支部彈藥庫日前於田中靶場執行未爆彈爆燬作業。在指揮官李少將的指導下，編成督導、指揮、爆燬、警戒、消防及救護等6個作業小組，按標準作業程序實施爆燬作業，過程縝密，無危安情事發生。

報導指出，國軍中部未爆彈處理小組秉持「全年無休、安全第一」的原則，面對危險爆燬任務的，作業階段確依「程序、步驟、要領」執行各項未爆彈處理任務。