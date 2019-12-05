肩射剌針還沒來 陸軍這座雕像活靈活現刻畫接裝實況

陸軍在今年（108）度起，委託海軍共同建案採購250枚FIM-92肩射式剌針防空飛彈，而早在多年前位於桃園龍岡的陸軍21砲指部營區改建時，防空群營舍外就興建一座官兵持用這型防空飛彈的雕像，預示官兵未來可望接裝使用這型裝備。圖／陸軍司令部提供 分享 facebook 陸軍在今年（108）度起，委託海軍共同建案採購250枚FIM-92肩射式剌針防空飛彈，而早在多年前位於桃園龍岡的陸軍21砲指部營區改建時，防空群營舍外就興建一座官兵持用這型防空飛彈的雕像，預示官兵未來可望接裝使用這型裝備。

對於肩射式剌針防空飛彈何時能獲裝，是否將部署在軍團防空群，陸軍上午暫無評論。

陸軍耗資72億餘元，今年（108）起對美首波採購250枚FIM-92肩射式剌針防空飛彈，陸軍曾在立法院報告主要用來部署外島防區。陸軍司令部上午表示，剌針防空飛彈尚未獲裝，目前部署單位尚未確定。

據了解，目前本島軍團防空群野戰防空飛彈，6軍團與10軍團是以美製復仇者系統搭配國產蜂眼雷達為主，8軍團目前使用老舊的榭樹飛彈系統，但陸軍今年編列預算以「獵隼專案」為名，採購中山科學研究院自行研發的劍二陸射型防空飛彈，汰換檞樹防空飛彈系統。

陸軍採購人攜式短程防空飛彈，第一階段將在108年至114年採購250枚、發射系統108套及敵我識別器108套；第二階段則總共將採購1300枚、670具發射器。陸軍曾表示，肩射剌針主要部署在外島地區，但軍團防空群營區出現剌針飛彈雕像，引起外界好奇。