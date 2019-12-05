志願役爆棚？國防部動用第一、二預備金支應人事費不足

國防部曾表示，國軍108年度公務預算編列3460億元，其中人員維持編列1565億元，占45.2%，人事費已較往年低。但國防部日前以志願役招募增加、軍官役期延長等為由，分別動用第二預備金與第一預備金，共計追加22億8000萬元，支應人事費不足。

行政院日前分別函告立法院，為國防部所屬今（108）年度人事費不足，動支今年度中央政府總預算第二預備金17億5000萬元支應。此外，國防部也同時函告立法院查照，為所屬108年度預算「軍事人員」科目，申請動支第一預備金5億3000萬元。均經行政院主計總處同意備案。

國防部指出，動支中央政府總預算第二預備金17億5000萬元，是因為國防部所屬因志願役實際招募人數較預期增加，以及配合陸海空軍軍官士官服役條例，修正延長軍官服役年限等因素，導致所需經費不敷如列數，均屬人事費。至於動支第一預備金的理由，也是國防部所屬辦理招募及留營成效良好，志願役人力持續成長，人事費不足。