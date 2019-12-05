陸軍接裝剌針肩射飛彈？六軍團：是雕像

中華民國陸軍臉書粉專頁3日以「精準接戰 21砲指部防空營飛彈射擊訓練」為題，貼文披露21砲指部防空營防1連日前於屏東地區執行年度飛彈射擊訓練，背景出現士兵持用肩射式飛彈畫面，引起討論。但陸軍澄清，這是位於桃園龍岡21砲指部內的「雕像」，陸軍尚未接裝。圖/擷自中華民國陸軍粉絲專頁 分享 facebook 陸軍耗資72億餘元，今年（108）起對美首波採購250枚FIM-92肩射式剌針防空飛彈，陸軍曾在立法院報告主要用來部署外島防區。中華民國陸軍臉書粉專頁3日以「精準接戰 21砲指部防空營飛彈射擊訓練」為題，貼文披露21砲指部防空營防1連日前於屏東地區執行年度飛彈射擊訓練，背景出現士兵持用肩射式飛彈畫面，引起討論。但陸軍澄清，這是位於桃園龍岡21砲指部內的「雕像」，陸軍尚未接裝。

中華民國陸軍臉書粉專頁3日以「精準接戰 21砲指部防空營飛彈射擊訓練」為題，貼文披露21砲指部防空營防1連日前於屏東地區執行年度飛彈射擊訓練。貼文表示，部隊執行操演任務期間，單位官兵在幹部指揮引導下，完成車輛機動上板、彈藥鑑濾等作業，嚴密各項危安防險作為；操演階段，官兵更發揮高昂士氣與嫻熟的射擊程序，展現高度命中率，除驗證官兵平日訓練成果，更強化實彈射擊經驗。

貼文還表示：值得一提的是，21砲指部防空營防1連在年度漢光、戰備任務訓練及聯合防空作戰訓練等國軍重大操演中，均有優異的表現，今年更獲得年度國軍模範團體殊榮，充分展現單位官兵戮力戰訓本務的成果。

由於21砲披露的圖文中，資深官兵留影的背景裡，兩度出現士兵持用肩射式飛彈畫面，但服裝與制式不同，引起討論，認為陸軍已接裝飛彈。但陸軍澄清，這是21砲指部內部的雕像，裝備尚未接裝。

陸軍採購人攜式短程防空飛彈，是為提升戰時戰場存活率及對敵航空器損傷率，因此籌購人攜式短程防空飛彈，強化短程防空戰力。陸軍計畫購入人攜式短程防空飛彈250枚、發射系統108套及敵我識別器108套，計需72億6528萬7000元。這項採購計畫執行期程自106年就展開，初期是海軍採購，陸軍自108年起委由海軍統籌建案，預算在108年至114年編列。