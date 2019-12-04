國防安全研究院獲日本外務省國際協力銀行挹注資金

財團法人國防安全研究院去年起被要求自行募資，盡力朝向財務自主。國安院執行長林正義披露，過去一年國安院除自陸委會、外交部等政府單位募資外，也有國外單位，例如日本財務省之下的國際協力銀行，國安院也申請到該銀行部分協助。

立法院月前審議國防安全研究院預算時，林正義披露上情，同時說明國安院執行業務的績效。

林正義表示，過去1年來國防安全研究院分別跟史丹佛大學、蘭德公司、南洋理工大學及倫敦國防學院召開雙邊國防及安全對話，此外，國安院每天所蒐集的國防安全新聞，也成為一個重要的參考來源。

林正義說，去年要求國安院自行募資，從各個單位及國外募得的金額大概有1000萬元左右。過去這一年國安院從不同的單位來努力，除了陸委會、外交部等政府單位外，也有國外的單位，例如日本財務省之下的國際協力銀行，針對許多國際智庫進行補助，他們也申請到該銀行的部分協助。