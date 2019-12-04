國防安全研究院獲日本外務省國際協力銀行挹注資金
財團法人國防安全研究院去年起被要求自行募資，盡力朝向財務自主。國安院執行長林正義披露，過去一年國安院除自陸委會、外交部等政府單位募資外，也有國外單位，例如日本財務省之下的國際協力銀行，國安院也申請到該銀行部分協助。
立法院月前審議國防安全研究院預算時，林正義披露上情，同時說明國安院執行業務的績效。
林正義表示，過去1年來國防安全研究院分別跟史丹佛大學、蘭德公司、南洋理工大學及倫敦國防學院召開雙邊國防及安全對話，此外，國安院每天所蒐集的國防安全新聞，也成為一個重要的參考來源。
林正義說，去年要求國安院自行募資，從各個單位及國外募得的金額大概有1000萬元左右。過去這一年國安院從不同的單位來努力，除了陸委會、外交部等政府單位外，也有國外的單位，例如日本財務省之下的國際協力銀行，針對許多國際智庫進行補助，他們也申請到該銀行的部分協助。
國防部整評司長苗蕙芬則表示，國防院依據設置的宗旨在國安及國防安全領域上已經持續地進行政策研究、戰略溝通、國際交流及人才培育，逐步拓展智庫對外關係，109年的預算編列主要是用在辦理區域安全論壇、簽署合作備忘錄、赴國外駐點及加入會員等重要專案。
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