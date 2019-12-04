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南美學官涉性騷挨告 國防大學：全力配合調查

2019-12-04 12:12聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防大學戰略研究所國際碩士班一名來自中南美洲友邦的一年級中校學員，日前休假期間在台北市一家酒吧飲酒時與女客發生糾紛，遭報案提告性騷，台北市警華分局昨將涉案的外籍中校傳喚到案後，移送台北地檢署，深夜以5萬元交保。國防大學上午表示，全力配合調查處理。

我國外交戰場近期雖在中南美洲失利，丟失邦交國，但在當地的軍事交流仍然持續不綴，甚至有升溫現象。

國防部長年在北投復興崗國防大學政戰學院校區辦理遠朋班，召訓中南美洲友邦或友我非邦交國的軍、警、情、特人士來台，今年比去年人更多，且延長留台「訓期」，觸角還延伸到阿根廷、智利、哥倫比、秘魯、烏拉圭及西班牙等非邦交國。國防大學戰略研究所國際碩士班、解放軍研究所等單位也位於復興崗，同樣負有類似任務，校區常有外籍軍官出入。

戰略研究所的國際碩士班，屬於我國二軌情報交流管道之一，收訓友好盟邦派遣的學官。涉案的外藉中校應訊時由國防大學校方派員陪同，傳因這名中校涉案，恐引起國防大學戰研所內部檢討軍紀展開處分並連坐相關教職員，校方上午對此沒有評論，只強調全案還在調查中。

國防大學上午發出新聞稿表示，該校受訓外籍學官於11月下旬休假期間發生疑似妨害性自主案件，目前已由司法調查偵辦中，以釐清事實，國防大學秉「毋枉毋縱」原則，全力配合調查處理。

北投復興崗是軍方國際情報交流重鎮。圖／本報資料照片
北投復興崗是軍方國際情報交流重鎮。圖／本報資料照片
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國防大學北市解放軍

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