軍官面對共諜不變節但收名錶饋贈 國防部：檢討議處

2019-12-03 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／即時報導



台南鄭姓父子涉為中共情報人員在台發展組織，試圖以旅遊、贈送名表吸收國軍一名現役軍官未果，昨遭檢調起訴求刑，而被接觸的軍官雖未變節，但涉收大陸統戰人員名表饋贈，將面臨國防部行政處份檢討。

媒體報導，台南地檢署查獲大陸情報人員意圖以金錢、名表吸收我國軍官為中國發展組織的案件，鄭姓人士與中校監察官退役的兒正，涉在台為大陸發展組織，試圖吸收憲指部憲指部一名現役陳姓中校組長未果，鄭姓父子遭具體求刑3年到3年8個月，但陳姓軍官曾收受對方饋贈的名表，檢方傳他以證人身分出庭，未起訴他，但對軍官涉收中國統戰人員好處，要移交國防部作處分。

國防部今(3)日表示，此案是國安單位接獲檢舉主動發起偵辦，通報國防部協力調查。有關鄭姓民人疑涉國家安全法案件，國防部所屬陳姓中校是以證人身分到案說明，暫無涉及洩密違法事證，但人員行政違規部分，另由國防部檢討議處。目前全案已進入司法偵審程序，國防部全力配合調查，偵除不法。