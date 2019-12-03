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挺韓大將許淑華籲國防部：部隊若淪黨派所用後果嚴重

2019-12-03 12:02聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

歷經憲兵「光頭間諜」保防劇爭議後，挺韓大將、國民黨立委許淑華日前向國防部提出呼籲，軍人來自社會，部隊是合法擁有武裝的團體，一旦淪為私人或黨派所用，將產生非常嚴重後果，她提醒官兵注意分際，避免成為選舉操作藉口。國防部則回應，嚴守「行政中立」及「軍隊國家化」立場，始終不變，會透過莒光園地電視教學等管道，建立官兵正確認知。

許淑華在日前向行政院提出書面質詢表示，《公務人員行政中立法》第3條闡明，「公務人員應嚴守行政中立，依據法令執行職務，忠實推行政府政策，服務人民」，嚴格規範公務人員依法行政、執行公正及政治中立。而軍人乃廣義公務員，自當一體適用，除了嚴禁為候選人輔選；也不得讓候選人及競選文宣品進入營區，或舉辦涉及任何與選舉有關的政治活動；更不要在部隊中，用各種通信軟體傳遞選舉文宣。不論是否上下班，軍人都不應介入任何選舉活動。

她呼籲，隨著總統大選投票日期逼近，各黨派候選人言詞的激烈交鋒可想而知，選戰的熱絡氣氛，也不會只顯現在各候選人的造勢活動場地。處於社群蓬勃的現下，所有不可勝數的網路平台及傳播媒體，必然是闡述政見、擴大知名度的兵家必爭之地。

許淑華表示，軍人來自社會，部隊是合法擁有武裝的團體，一旦淪為私人或黨派所用，將產生非常嚴重後果。因此，世界各國對於軍人貫徹軍隊國家化、堅守行政中立，均有極嚴格的規範。我們要特別提醒國軍官兵，雖然每位國軍人員，亦是公民社會的一分子；但基於「行政中立」原則，國軍不應、也不能在任何「公領域」，發表個人對於政治立場的看法。各單位務須提醒官兵注意分際，避免成為選舉操作藉口。

國防部則回應，國軍依據憲法第138條及國防法第6條規定，恪遵法治規範，嚴守「行政中立」及「軍隊國家化」立場，始終不變。國軍長久以來，在維持憲政體制上扮演了非常重要的角色，歷次選舉國軍官兵均恪遵憲法、貫徹軍隊國家化，服從政府領導、戮力戰訓本務，建構可恃戰力以為保國衛民及國家安定的基石。第15屆總統大選將屆，國軍有信心嚴守「行政中立」及「軍隊國家化」立場，並持恆向所屬部隊宣教，讓官兵瞭解「軍隊國家化」不但是國家維持民主化過程中不可或缺的支撐力量，更是穩定軍隊、安定軍心的重要根基，同時也可展現國軍捍衛民主的決心及風範。

國防部說，為落實宣教工作，本部除藉月會、各項重大會報等集會時機，要求各級「恪遵憲法，嚴守行政中立」，並透過莒光園地電視教學，環繞「恪遵憲法及選罷法、效忠國家、愛護人民、貫徹軍隊國家化」主軸，另運用漢聲電臺、青年日報暨軍種報刊，以專論、專文、專訪等方式，闡明國軍貫徹行政中立的立場，建立國軍全體官兵正確認知。

歷經憲兵「光頭間諜」保防劇爭議後，挺韓大將、國民黨立委許淑華（右）日前向國防部提...
歷經憲兵「光頭間諜」保防劇爭議後，挺韓大將、國民黨立委許淑華（右）日前向國防部提出呼籲，軍人來自社會，部隊是合法擁有武裝的團體，一旦淪為私人或黨派所用，將產生非常嚴重後果。圖／本報資料照
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國軍莒光園地日前播出的保防單元劇「佈憲」，因劇中飾演共諜的軍中演員外型神似國民黨...
國軍莒光園地日前播出的保防單元劇「佈憲」，因劇中飾演共諜的軍中演員外型神似國民黨總統候選人韓國瑜，招致批評。圖／憲兵指揮部
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