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國防部新法 軍車被開罰單 駕駛、車長、主官管全慘了！

2019-12-03 11:37聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

國防部昨日預告訂定「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」草案，首度針對國軍各型軍車在道路上違規的樣態進行約制，並對國軍官兵開軍車違犯道路交通管理法規訂定軍內的懲罰辦法。根據新訂定的「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法懲罰基準表」，軍車在外違反道路交通管理處罰條例被開罰單，駕駛、車長、主官管甚至負責維修的車輛保管人，都會遭到連帶被處分，從檢束、禁足到記過不一而足。

國防部昨日一口氣公告「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」草案、「陸海空軍懲罰法施行細則」第2條附表修正草案與「國軍編制內軍用車輛管理及處罰辦法」，除將國軍軍車納入電子收費道路管理規定外，其餘全部針對軍車與軍車駕駛違規管理而訂定，其中授權國軍部隊，若志願士兵因酒後駕駛交通工具而肇事時，得一次核予記大過三次，將立即勒退；此外，相關草案還詳細訂定軍車違規樣態，如軍車在營內停放，不按規定位置及不整齊者，或在營外行駛車容不整潔及臨時停車未留人看管者，相關人員將全按新訂定的懲罰辦法懲處。

舉例而言，軍車若違反道路交通管理處罰條例事項，被開罰1800元「以下」者，如違規停車等，駕駛會被處以檢束或禁足2至3日處分；而駕駛若是常備兵役軍事訓練人員，則核予禁足2至3日處分；押車車長也會被檢束或禁足2至3日。而罰單只要超過1800以上，軍車所屬單位的主官管，就須接受行政處份，最重到記過。罰單超過9萬元，或吊扣軍用駕駛執

照4年以上者，即酒駕等情節，除駕駛記大過一至兩次，車長、主官管到車輛管理人，全須連坐受懲。

國防部表示，這項「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」草案是依據道路交通管理處罰條例第11條第2項授權，依據交通部管理及處罰母法屬性，擬具國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法草案。目的是為加強軍車駕駛道路交通管理，遵守交通秩序，確保行車安全。

草案中「最高」層級處分，是違反道路交通管理處罰條例事項，被處吊銷駕駛執照者，駕駛核予記大過1至2次處分及吊銷軍用駕駛執照；常備兵役軍事訓練人員則核予悔過7日處分；車長會被核予記大過一次處分；主官管則核予記過一次處分；車輛保管人也要被核予申誡兩次處分。志願役官兵被記大過1至2次，幾乎就會面臨汰除窘境。

而僅管草案中規定，國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法懲罰基準表，軍車在外違反道路交通管理處罰條例被開罰單，駕駛、車長、主官管都會連帶被處分。但其中也有但書，指各級正副主官管若已盡宣導之責且有紀錄可查，可免除各級幹部督導疏失之責；但若未做好宣導管制工作，或單位連續肇生車禍事故案件，各司令部或指揮部得依權責檢討肇案單位違失責任。

草案網址

全案目前還在預告中，還有近一個月討論時間。

國防部昨日預告訂定「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」草案，首度針對國軍各型軍車...
國防部昨日預告訂定「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」草案，首度針對國軍各型軍車在道路上違規的樣態進行約制，並對國軍官兵開軍車違犯道路交通管理法規訂定軍內的懲罰辦法。圖/本報資料照片
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國防部昨日預告訂定「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」草案，首度針對國軍各型軍車...
國防部昨日預告訂定「國軍官兵違犯道路交通管理懲罰辦法」草案，首度針對國軍各型軍車在道路上違規的樣態進行約制，並對國軍官兵開軍車違犯道路交通管理法規訂定軍內的懲罰辦法。記者洪哲政/攝影
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國軍罰單國防部

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