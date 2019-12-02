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國防部：軍用平板電腦本來就不打算接wifi

2019-12-02 20:04聯合報 記者程嘉文／即時報導

國防部計畫採購平板電腦，以後每個連隊將有兩部，連長與值星官各一。圖／引自研揚公司...
國防部計畫採購平板電腦，以後每個連隊將有兩部，連長與值星官各一。圖／引自研揚公司網頁
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媒體報導，「國軍以戰備急需款買平板電腦 營區卻沒Wi-Fi」，國防部晚間發表新聞稿表示，抗議媒體未經查證的報導。國防部宣稱，部隊採購平板電腦確實有急需，旨在照顧基層，務實解決部隊問題；另外，這些平板電腦本來就不打算無線上網，而是以有線網路方式，連接國軍的軍用網路，以維持「實體隔離」的資安政策。

據指出，這批電腦係透過中華電信採購，選用的品牌是國造研揚10吋螢幕加固型平板電腦。使用windows作業系統，記憶體與硬碟分別為4GB與64GB，總重1150公克，電池續航力12小時，可以承受120公分高度墜地，報價三萬元。

新聞稿表示：本案規劃主在減少部隊行政庶務及人力負荷，採客製化方式訂製平板電腦，期能透過資訊化管理系統與工具，整合基層所有表簿冊及內部管理實務作業，有效減輕基層部隊行政負荷。

國防部說，本案於107年7月至12月指定營區試行半年，驗證結果認為，平板電腦對基層連隊之衛哨、管理、值星、行政庶務等工作均可有效支援，符合部隊需求。另平板電腦採有線網路方式鏈結國軍軍網，無須建立WI-FI，與民間網路實體隔離，以符合國軍資安政策。

至於為何不在今年編列109年度預算採購，而運用今年預算的部控額度？國防部宣稱，本案確屬基層部隊急需，國防部於完備相關審查程序後，核定管制預算支應，並且確遵立法院決議，已於108年7月將運用情形陳報立法院備查，絕無利用休會期間逃避國會監督之情事。

國防部今年已經已經利用部控預算採購1577部電腦，109年預算中計畫再買1577部。不過由於先前「搶買」引發立委注意，因此明年參謀本部「資訊軟硬體設備費」6860萬元，遭立院外交國防委員會刪減500萬、凍結800萬。

國防部國軍立法院

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