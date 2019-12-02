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美軍派員來台評估戰術 國防部：美同意分攤經費

2019-12-02 19:18聯合報 記者洪哲政／即時報導

明年度起台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、...
明年度起台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。圖／國防部發言臉書網頁
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國軍推動「整體防衛構想」（ODC），明年以軍購合約模式耗資千萬，首度邀請美國國防部派員來台進行評估。國防部今天表示，美方已同意分攤部分經費。

國軍每年漢光演習都會安排美軍觀摩團抵台，進駐台北一星期，在翻譯人員陪同下深入各參演單位驗證兵棋推演作戰參數，各軍種也各自與美軍有交流管道，由美軍為軍種建軍進行提供經驗評估。109年度美軍觀摩團來台觀摩交流的評估作業，編列2500萬元。

國防部明年度將進一步首度邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。美軍這個團隊來台15天須耗資1525萬元，來台協助國防部評估各作戰單位。

但立委批評，美軍這個團隊來台15天須耗資1525萬元，評估其實是基於雙方需求，經費應各自分攤。

國防部今天表示，美國政府基於「臺灣關係法」及「六項保證」，提供我國足夠的武器裝備及技術服務，以協助我國建立自我防衛能力。

國防部說，為落實國軍「整體防衛構想」，規劃以軍購合約模式，邀請美方專家團隊來台，期藉美軍實務經驗，提供國軍建軍備戰參考。

國防部說，此案由國防部編列預算支應，於立院核定的預算額度內執行。經費不限美方人員來台開會的費用，尚包括撰寫報告及專業諮詢等，美方並已同意分攤部分經費。

國防部表示，此案為台美軍事交流合作計畫，有助於鞏固及深化雙方安全夥伴關係，進一步確保區域內和平穩定。

美軍國防部國軍

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