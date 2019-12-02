瞎！國軍以戰備急需款買平板電腦 營區卻沒Wi-Fi

2019-12-02 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



國防部今年（108）動支部控的管制預算8000萬元，為國軍連隊排級幹部與職星官採購平板電腦，建制線上公文書系統，推動業務資訊化，希望讓連隊減少業務，明年則正式編列預算，進一步將平板電腦撥發給國軍1580個連級單位的主官。但立委批評，國軍營區根本沒有開放Wi-Fi功能，國防部買給排級幹部的平板電腦，基本上就是顯示器，如果脫離了座台，它根本不能用。而且國防部先動支部控預算採購，明年強迫立法院埋單，其心可議。

國防部長嚴德發表示，在原來沒有資訊化的時候，連隊裡面的值星官、連長要手寫表簿冊，所以他們的業務會非常多，從參─到政戰的業務都很多。現在我們的人次室長要推動資訊化，就是使用平板電腦，全部都用電腦處理。今年買的是發給排級幹部，就是解決值星官的部分，明年109年編的預算是發給連級幹部，統統都資訊化，可以減輕部隊的負荷，這是此案主要的精神跟功能。

國防部表示，國軍基層聯隊實務工作資訊化系統的採購，系統建置主要是由於基層幹部有反映，歷年來基層部隊表簿冊等相關作業的負荷非常繁重，所以基層希望能夠用資訊化的方式來減少幹部的負荷跟管理的人力，並提升效能，可以解決基層部隊相關問題。

國防部表示，這些平板電腦將提供基層部隊使用，其中包含相關系統的優化、建置、維護、維保和維固。今年已使用管制預算8000萬元，採購1577部平板電腦買給連隊職星官，明年將進一步撥給國軍1580個連級單位。

但立委質疑，此案應按正常預算編列程序進行採購，但國防部今年已先動用管制預算採購，明年才正式編列預算來買，感覺偷雞摸狗。

立委進一步指出，國防部在108年5月就開標購買基層連隊排長級所需的行動電腦，既然國防部109年就已經對採購電腦有整體的建案，為什麼要在108年先以國防部管制預算款項先行購買？部控款支用的項目必須要報立法院委員會核備，但國防部卻利用立法院休會也就是委員會沒有開會的時候呈報，其心可議！這筆部控款其實是國際新聞的管制預算，原來是用在救災、官兵生活的改善、非延續案或是在戰備急需的時候使用，國防部卻在今年急著動支。