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花錢當朋友堵美軍嘴？台美明年合作戰略評估真相是這樣

2019-12-02 11:43聯合報 記者洪哲政／台北即時報導

明年度起台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。美軍這個團隊來台15天須耗資1525萬元，來台協助國防部評估各作戰單位。國防部說，這是「台灣旅行法」的具體實踐，卻又證實這其實是一項「軍購案」，由我方出資，被批和美國當朋友卻老是由台灣單方面出錢。

國軍每年漢光演習都會安排美軍觀摩團抵台，進駐台北一星期，在翻譯人員陪同下深入各參演單位驗證兵棋推演作戰參數，各軍種也各自與美軍有交流管道，由美軍為軍種建軍進行提供經驗評估。109年度美軍觀摩團來台觀摩交流的評估作業，編列2500萬元，如今國防部新增此案，另投經費建立美軍高層評估團隊。

由於美軍近年與我認知建軍理念不同，對我後備戰力、採購新型戰車決策曾表達高度關切，甚至批評，對我國現階段積極推動灘岸決勝，積極部署岸置火力表達疑慮。原先決策由中科院自力研發的增程火箭，就在美方干涉下改採購美方海馬斯火箭系統。國防部此次新增此案，自編經費「軍購」美國防部派員來台，希望藉此平台與美國國防部對話，讓美軍了解我方建軍需求，達成戰略溝通目標。

國防部表示，此案屬於「軍購案」，主要是在美方協助下，台美雙方共同組成專案團隊，共同評估我國的聯合防衛需求，並提出改善台灣防衛計畫的建議，目標是提升整體防衛構想、灘岸殲敵階段的作戰能力。此案是台美間非常重要的軍事合作項目，能夠持續深化雙邊安全的夥伴關係，並且也是台灣旅行法的具體實踐。此案包括會議前、中、後美方的專家諮詢、簡報作業，美國國內也將有多次整備會議。

但立委質疑，這項專案由美軍派員來台，開會15天要花1525萬元，平均1天100萬元，國防部既然強調這是「台灣旅行法」帶來的好處，美方就應該更加主動地協助台灣，可是卻要我們增編預算「軍購」美軍來台，對此表示不能理解。

立委進一步質疑，這項國防評估案應是教育訓練費，「怎麼會是軍購案？」且其實美方也需要台灣的戰略合作，既然是共同評估合作，就是台美雙方相互共同的需求，雙方面基於共同防衛的需求或者軍事合作的需求，經費應該共同分攤。「我們永遠都不是買方市場，我們也知道我們弱勢的地方」，但「當朋友不見得是單方面出錢」。最後預算遭刪減200萬元，凍結500萬元，經書面報告後始得動支。

明年度起台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、...
明年度起台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。圖/國防部發言臉書網頁
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明年度起台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、...
明年度起台美將首度合作，邀請美方派遣國防部各聯參、美軍太平洋印太司令部包括特戰、陸航、無人載具、水雷的軍、文職現役與退役專家來台，雙方共同組成專案團隊，以美軍實戰角度，評估我國濱海決勝後的灘岸殲敵作戰資源分配。圖/國防部發言臉書網頁
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美軍國防部台灣旅行法台美關係

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