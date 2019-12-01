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太貴太落伍?美學者《外交家》雜誌撰文唱衰國造潛艦

2019-12-01 17:14聯合報 記者程嘉文／即時報導

國造潛艦（IDS）是當今政府強調國防自主的重要例證，除了位於高雄台灣國際造船的製造廠房外，要不要在基隆設立「潛艦產業園區」，也成為近日朝野立委候選人爭議焦點。不過設在美國華府、著名的線上政論雜誌《外交家》卻刊出一篇專文，認為國造潛艦計畫花費過度龐大，增強台灣防禦能力的效果也有限，和蔡總統要求軍方接受的「整體防衛構想」（ODC）等新思維，其實背道而馳。

《外交家》（The Diplomat）雜誌以報導亞太政治局勢為主題，曾被評選為全球五大新聞網站之一。這篇文章名為〈Time for Taiwan to Scrap the Indigenous Diesel Submarine：The stakes are too high for Taiwan to waste money on outdated programs.〉（台灣該到停止IDS計畫的時候：浪費鉅資在過時計畫上的賭注太大），撰稿者是美國喬治梅森大學教授亨澤克（Michael A. Hunzeker）與博士生佩卓切利（Joseph Petrucelli）。

文章指出，台灣過去大量仰賴美國提供的戰機與軍艦，它們數量不高、性能也非最先進，但是價格不斐。而華府對台軍售，也被視為兩岸一旦開戰，美國願意幫助台灣的象徵。蔡英文總統當政後，推出整體防衛構想ODC的概念，試圖改變關於台海防衛的陳舊思維。依據剛退伍的前參謀總長李喜明解釋，ODC的精髓在於，台灣無法負擔與中國大陸進行「戰機對戰機」、「戰艦對戰艦」的高昂成本；反之，ODC則是利用大量較不昂貴的武器，例如防空飛彈、攻船飛彈快艇、水雷等方式，將中共犯台的成本提升到其難以忍受的地步。對於台灣相對規模較小的國防預算，ODC是比較聰明的資源運用方式，也符合美方專家長期的建議。

不過作者表示，對於ODC推動的障礙始終存在，例如幾項金額龐大的「傳統」軍事投資計畫，就大量消耗有限的預算，使得不對稱建軍無法全力進行。其中IDS計畫在未來十年內，建造八艘柴電潛艦，正是最明顯例子。

作者認為，IDS計畫最大挑戰就是經費：光是前四艘潛艦，台灣就必須花費高達50億美元，這數字還不包含長期的操作維護成本，以及後續四艘的建造費。而且由於台灣沒有建造潛艦的經驗，所以幾乎可以確定的是，最後真正花掉的金錢與時間，一定比原本計畫更高。台灣去年的國防預算約為110億美元，在IDS或ODC等革新性思維之間，可說魚與熊掌難以兼得，無法同時負擔。

作者也認為，潛艦也不是台灣對抗中共威脅的最好方法。台灣需要立即的有效嚇阻能力，但是IDS卻緩不濟急，有限的數量也不足以讓中共打銷可以成功犯台的想法。一旦中共決定對台開戰，第一步必然是先制打擊，IDS無疑是解放軍第一波攻擊的重點目標。台灣的8艘潛艦，依據維修與輪休的需要，大約只會維持2~3艘在海上，其他都在港內，非常容易遭到攻擊。

作者說，許多利益團體支持自造潛艦的理由是，IDS可能讓本土的造船產業獲利，但是他們對經濟利益的估計過大。台灣已經和一家歐洲防衛商簽約，代表16億美元將是付給海外，超過總價的三成。

文章鼓吹，台灣應該將有限的國防資源，花在本身已經有相當根柢的項目上，包括智慧型水雷、無人機、人工智慧等。作者說，蔡英文總統正要求軍方去「擁抱」較新、較合理的軍事思維，ODC的提出，也代表軍方領袖對其主張的回應。美國應該協助台灣，鼓勵台灣取消某些不切實際、不符合ODC優先構想的計畫：從自製潛艦到向美國採購主力戰車或自走砲。甚至為了鼓勵台灣的軍事投資朝向正確方向，美方可以考慮，採購台灣在此方面產製的裝備。

今年5月9日，蔡總統前往高雄，主持潛艦廠房開工典禮。圖/軍聞社
今年5月9日，蔡總統前往高雄，主持潛艦廠房開工典禮。圖/軍聞社
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潛艦中共戰機

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