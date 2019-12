太貴太落伍?美學者《外交家》雜誌撰文唱衰國造潛艦

2019-12-01 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 /即時報導



國造潛艦(IDS)是當今政府強調國防自主的重要例證,除了位於高雄台灣國際造船的製造廠房外,要不要在基隆設立「潛艦產業園區」,也成為近日朝野立委候選人爭議焦點。不過設在美國華府、著名的線上政論雜誌《外交家》卻刊出一篇專文,認為國造潛艦計畫花費過度龐大,增強台灣防禦能力的效果也有限,和蔡總統要求軍方接受的「整體防衛構想」(ODC)等新思維,其實背道而馳。

《外交家》(The Diplomat)雜誌以報導亞太政治局勢為主題,曾被評選為全球五大新聞網站之一。這篇文章名為〈Time for Taiwan to Scrap the Indigenous Diesel Submarine:The stakes are too high for Taiwan to waste money on outdated programs.〉(台灣該到停止IDS計畫的時候:浪費鉅資在過時計畫上的賭注太大),撰稿者是美國喬治梅森大學教授亨澤克(Michael A. Hunzeker)與博士生佩卓切利(Joseph Petrucelli)。

文章指出,台灣過去大量仰賴美國提供的戰機與軍艦,它們數量不高、性能也非最先進,但是價格不斐。而華府對台軍售,也被視為兩岸一旦開戰,美國願意幫助台灣的象徵。蔡英文總統當政後,推出整體防衛構想ODC的概念,試圖改變關於台海防衛的陳舊思維。依據剛退伍的前參謀總長李喜明解釋,ODC的精髓在於,台灣無法負擔與中國大陸進行「戰機對戰機」、「戰艦對戰艦」的高昂成本;反之,ODC則是利用大量較不昂貴的武器,例如防空飛彈、攻船飛彈快艇、水雷等方式,將中共犯台的成本提升到其難以忍受的地步。對於台灣相對規模較小的國防預算,ODC是比較聰明的資源運用方式,也符合美方專家長期的建議。

不過作者表示,對於ODC推動的障礙始終存在,例如幾項金額龐大的「傳統」軍事投資計畫,就大量消耗有限的預算,使得不對稱建軍無法全力進行。其中IDS計畫在未來十年內,建造八艘柴電潛艦,正是最明顯例子。

作者認為,IDS計畫最大挑戰就是經費:光是前四艘潛艦,台灣就必須花費高達50億美元,這數字還不包含長期的操作維護成本,以及後續四艘的建造費。而且由於台灣沒有建造潛艦的經驗,所以幾乎可以確定的是,最後真正花掉的金錢與時間,一定比原本計畫更高。台灣去年的國防預算約為110億美元,在IDS或ODC等革新性思維之間,可說魚與熊掌難以兼得,無法同時負擔。

作者也認為,潛艦也不是台灣對抗中共威脅的最好方法。台灣需要立即的有效嚇阻能力,但是IDS卻緩不濟急,有限的數量也不足以讓中共打銷可以成功犯台的想法。一旦中共決定對台開戰,第一步必然是先制打擊,IDS無疑是解放軍第一波攻擊的重點目標。台灣的8艘潛艦,依據維修與輪休的需要,大約只會維持2~3艘在海上,其他都在港內,非常容易遭到攻擊。

作者說,許多利益團體支持自造潛艦的理由是,IDS可能讓本土的造船產業獲利,但是他們對經濟利益的估計過大。台灣已經和一家歐洲防衛商簽約,代表16億美元將是付給海外,超過總價的三成。