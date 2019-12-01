憲指部證實 三百餘枚紅隼火箭彈進駐台北市展開戰備

2019-12-01 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ／台北即時報導



憲兵指揮部以「確保中樞安全」為由，向中科院採購紅隼近程反裝甲火箭彈，憲指部證實，今年首批紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台，已經在10月底全數交貨，陸續由快速反應連、202指揮部等單位執行部署，進駐台北市執行中樞戰備任務。

憲兵指揮部為強化對台北衛戍區的防衛安全，今年起向中科院下單採購「紅隼型」反裝甲火箭彈，部署於憲兵快速反應連及202指揮部。預算分108、109兩個年度執行，今年應接收部分已完成交貨，預算支應4296萬元。明年將進一步接收48具紅隼發射器含火箭彈、訓練彈40枚及訓練模擬器3台，計畫支用預算596萬5000元。

憲兵指揮部在今年度預算說明中指出，紅隼反裝甲武器在配賦於衛戍區的編制後，可於衛戍區內，利用城鎮大樓的特性，執行部隊反裝甲作戰任務，執行衛戍區反突擊、反滲透與反空降、機降作戰，遂行衛戍區城鎮防衛作戰。而反裝甲武器可伏擊摧毀敵各式載具及重要目標，擾亂敵方戰鬥編組，製造其恐慌心理，阻滯敵軍，進而瓦解其戰鬥意志，確保中樞安全。

憲指部日前在立法院證實，憲指部採購首批紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台，已經在10月底全數交貨，陸續部署在快速反應連、202指揮部等單位，執行台北市中樞戰備任務。